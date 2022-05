Aleksandër Luca 20 vjeç dhe 21-vjeçari grek Manolis Koukouras do të mbeten në burg përjetë, pasi gjykata e apelit në Greqi rrëzoi kërkesën e tyre për lehtësimin e dënimit.

Dy të rinjtë akuzohen për vrasjen e Eleni Topaloudi në nëntor të 2018, studentja greke e cila u gjet e vrarë në ujërat e ishullit Rodos.

Gjatë rihetimit nga Apeli janë mbledhur prova dhe materiale, sipas të cilave, dy të rinjtë kanë dhunuar dhe vrarë studenten 21-vjeçare. Në dosje janë edhe komunikime të shqiptarit dhe shokut të tij grek që kanë biseduar me studenten para se ajo të vritej. Po kështu, kamerat e sigurisë në rrugë kanë filmuar edhe momentin kur shqiptari shfaqet në makinë me studenten. Në fillim djemtë akuzonin njëri-tjetrin për vrasjen e studentes, edhe pse pranojnë se kanë qenë bashkë me të mbrëmjen e 28 Nëntorit.

Luca akuzohet po ashtu se disa ditë pas krimit ka dhunuar dhe një vajzë me aftësi të kufizuara.

Trupi i Eleni Topaloudit u gjet i hedhur në det. Pasi ishte dhunuar fizikisht dhe seksualisht nga dy të rinjtë, ata e kishin lidhur nga këmbët dhe trupin e kishin hedhur në det. Ekspertiza mjeko-ligjore konfirmoi se vdekja ishte shkaktuar nga mbytja. Që do të thotë se studentja ka qenë gjallë në momentin kur e hodhën në det, edhe pse kishte pësuar dëmtime të rënda për shkak të dhunimeve.

g.kosovari