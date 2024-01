Kjo do të thotë se ata do të duhet të lidhin një kontratë shërbimi me një nga 34 kompanitë e licencuara nga Enti Rregullator i Energjisë, me çmime tashmë jo të rregulluara më nga shteti.

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ka lënë të hapur mundësinë për bizneset që në vend të privatit të mund të lidhin kontratë me Furnizuesin e Tregut të Lirë me çmime fikse.

Sipas listës me 2 104 subjekte të publikuara nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, pjesa më e madhe e bizneseve gjenden në Tiranë e Durrës, ndjekur nga Shkodra e Vlora.