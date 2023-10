Izraeli tha se këmbësoria dhe tanket e tij kishin kryer bastisje brenda Rripit të Gazës të Premten. Me herët Forcat izraelite të Mbrojtjes kërkuan evakuimin e mbi një milion palestinezëve nga qyteti i Gazës drejt jugut të enklavës.

Palestinezët kanë filluar të braktisnin shtëpitë e tyre për t’i shpëtuar sulmit izraelit.

Mijëra vetë u panë të Premten në rrugët e enklavës, por është e pamundur të përcaktohet numri i tyre. Shumë të tjerë thanë se nuk do të largohen.

Hamasi, i cili kontrollon territorin, u zotua të luftojë deri në pikën e fundit të gjakut.

“Vdekja është më mirë se largimi,” thotë 20-vjeçari Mohammad, teksa qëndron në rrugë jashtë një ndërtese të rrënuar nga një sulm ajror izraelit. “Këtu kam lindur dhe këtu do të vdes, largimi është një stigmë”.

Xhamitë po transmetojnë pa pushim mesazhin: “Mbahuni pas shtëpive tuaja. Mbani tokën tuaj”.

“U themi njerëzve të Gazës Veriore dhe qytetit të Gazës, qëndroni në shtëpitë dhe vendet tuaja”, tha Eyad Al-Bozom, zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Hamasit, në një konferencë shtypi.

“Duke kryer masakra kundër civilëve, okupimi dëshiron të na shpërngulë edhe një herë nga toka jonë”.

OKB-ja tha se thirrja e Izraelit për largimin e civilëve nga Gaza ishte e pamundur të realizohej “pa pasoja shkatërruese humanitare”.

“Laku rreth popullatës civile në Gaza po shtrëngohet. Si supozohet të shpërngulen 1.1 milion njerëz nëpër një zonë lufte me popullsi të dendur në më pak se 24 orë?” shkroi në rrjet sociale shefi i ndihmës i OKB-së, Martin Griffiths.

Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq tha gjithashtu se lëvizja e njerëzve është e pamundur.

Edhe palestinezët në të gjithë Bregun Perëndimor protestuan të Premten në solidaritet me Gazën. Në Hebron, mijëra burra dhe gra dolën në rrugë, duke valëvitur flamujt e Hamasit dhe Fatahut, partisë së presidentit Mahmud Abbas. Ata mbanin pankarta ku shkruhej “Stop gjenocidit të Gazës” dhe “Kapitalizmi amerikan është i varur nga lufta”.

Forcat izraelite u dislokuan për të mbuluar të gjitha portat e qytetit të vjetër të Jerusalemit të Premten përpara lutjes së xhumasë, si një masë paraprake për të shmangur përleshjet midis palestinezëve në Jerusalem dhe forcave izraelite.

Njerëzit përreth Jerusalemit deklaruan se nuk u lejuan të hynin në kompleksin al-Aksa dhe se forcat lejuan vetëm shumë pak brenda, në krahasim me ata që tentuan të hynin në xhami.

Një kameraman i lajmeve i agjencisë Reuters është vrarë ndërsa punonte në Libanin Jugor. “Ne jemi thellësisht të pikëlluar kur mësuam se videografi ynë, Issam Abdallah, është vrarë”, thuhet në deklaratën e Reuters.

Që kur luftëtarët e Hamasit shpërthyen gardhin kufitar dhe vranë 1300 izraelitë të Shtunën, Izraeli është përgjigjur me sulmet ajrore më intensive. Autoritetet e Gazës thonë se 1800 vetë janë vrarë; Kombet e Bashkuara thonë se të paktën 400,000 vetë kanë mbetur të pastrehë.

“Ne po luftojmë për shtëpinë tonë. Ne po luftojmë për të ardhmen tonë,” tha ministri i Mbrojtjes Yoav Gallant, duke u takuar me Sekretarin amerikan të Mbrojtjes Lloyd Austin, i cili erdhi në Izrael një ditë pas Sekretarit të Shtetit Antony Blinken. “Rruga do të jetë e gjatë, por në fund ju premtoj se do të fitojmë.”

Austin tha se ndihma ushtarake po shkonte në Izrael, por se kjo ishte koha për vendosmëri dhe jo hakmarrje.

Gjithashtu Izraelin e vizitoi presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe ajo e parlamentit europian Roberta Metsola.

Gjatë vizitës ato u detyrohen të shkojnë në vendstrehime pasi ranë alarmet për sulme ajrore.

Më herët të Premten, presidentët e Komisionit Evropian dhe të parlamentit të BE vizituan një qytet që ishte sulmuar nga militantët e Hamasit të Shtunën.

/a.r