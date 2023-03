Një ditë më parë në oborrin e shtëpisë më të njohur në Shqipëri kanë qenë duke biseduar Dea, Luizi dhe Kristi.

Teksa Dea po komentonte sjelljen e Luizit, ka qenë Kristi ai që i është kthyer duke i thënë vampire.

Fjallët e tij fyese, Kristi i ka justifikuar duke thënë se mjaft është treguar çun i mirë.

Pjesë nga biseda:

Dea: Ti s’ke më armë kundër meje sepse unë të kam përballuar në më të keqen tende.

Kristi: O vampire, o vampirë po mbaj një gjë për prime mos i thuaj të gjitha!

Luizi: Mos fillo me ofendime!

Kristi: Jo more tani do filloj dhe unë e pash që ecin dhe tani do filloj dhe unë, pse çun i mirë unë i urtë.