Këngëtarja e njohur Ronela Hajati – ashtu siç edhe e dini – ka për të përfaqësuar Shqipërinë në “Eurovision 2022”. Artistja gjatë kësaj periudhe ka qenë e pranishme nëpër vende të ndryshme për të prezantuar këngën “Sekret”.

Ronela ka bërë ditën e sotme një postim prekës në “Instagram”-in e saj, teksa në foton e fundit të postimit shfaqet duke qarë.

Hajati shkruan se kjo është gjendja e saj në pjesën më të madhe të kohës. Gjithashtu këngëtarja tregon se kjo është një periudhë shumë delikate dhe intensive në jetën e saj duke shtuar se ka nevojë për mbështetje.

“Ju nuk e keni idene sa pergjegjesi ndiej ti shperblej vetes ne rradhe te pare e me pas te gjithe atyre qe po punojne per Eurovision! E gjithë jeta ime po këndoj në shumë faza dhe po ndihem si një nevojë për një hap të madh për të shkuar më tej! Dëshira ime më e madhe është që e gjithë bota të dëgjojë muzikën time!

E nderkohe kam kaq shume projekte te tjera qe kane mbetur pezull! Kjo eshte nje nga periudhat me intensive dhe emotive per mua!

Po jap gjithcka qe mundem per te dale sa me mire! Në foton e fundit keni Ronin tuaj kryesisht të kohës! Jam në një periudhë shumë delikate të jetës sime. Dhe keshtu dua te dini qe cdo grimce mbeshtetjeje eshte nje mal me force per mua! Ju dua shume”.

