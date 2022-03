Edi Paloka ka folur për organizatorët e protestave që u organizuan për shkak të rritjes së çmimeve.

Ai kërkon largimin e tyre sa më parë.

Statusi i Plotë i deputetit Paloka:

“Kur filluan protestat per rritjen spekullative te çmimeve, bera nje paralajmerim ne fb per “fiksit” e protestave . Ata qe Rama i ka si grup te gatshem, gjoja “shoqeri civile”, e qe i fut qellimisht ne cdo proteste qytetare vetem me nje qellim; te shuajne protesten.

Metoda eshte vetem nje dhe shprehet me klithmat e ze holleve te “shoqerise civile”: “Larg politika nga protestat !” Rezultati dihet! Rames i ka rezultuar taktike e sukseseshme jo ne nje po ne disa raste. Keshtu qe ne protestat e tjera, ne se guxojne te hyjne e tentojne dhe te marrin drejtimin ata ze hollet e paguar nga Rama, duhen kapur te paret e nxjerre per by..he jashte protestes!

Ja si filloi e si katandisi protesta e fundit vetem prej tyre. Sot Rama i coi cmimet aty ku ishin kur filloi protesta”.