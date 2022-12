Hannah Doyle lindi fëmijën e saj të quajtur Zander më pak se tre muaj më parë, por menjëherë e kuptoi se diçka nuk ishte në rregull me të. Nëna e Yorkshire tha se djali i saj nuk i ngjante asaj apo babait të tij dhe sytë e tij ishin ndryshe.

Hannah tha se ajo fillimisht ngriti shqetësime me mjekët dhe infermierët, të cilët thanë se nuk kishte asgjë për t’u shqetësuar dhe se Zander ishte mirë. Por ajo nuk u dorëzua dhe kërkoi teste, të cilat i dhanë asaj diagnozën e trishtuar.

Pas kryerjes së analizave, fëmija u diagnostikua me një kromozom të rrallë, që ndikon në rritjen dhe përparimin e tij. Zander u diagnostikua me sindromën e fshirjes së kromozomeve, e cila do të ndikojë në lëvizshmërinë e tij, të folurit dhe zhvillimin e përgjithshëm.

Hannah tha se nuk u kontrollua kur ishte 26-javëshe shtatzënë nga frika se mund të shkaktonte një lindje të parakohshme apo edhe të shkaktonte një abort. Zander tashmë ishte diagnostikuar me një defekt të lindur, një vrimë në zemrën e tij, kur ajo ishte shtatzënë, për të cilën nevojitej një ndërhyrje specifike.

