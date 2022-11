Teksa ka folur për inceneratorët, ish kryetarja e LSI ka deklaruar se nëse do të thotë frazën se nuk ka çfarë t’i bëjë Edi Ramës, do të ishte më mirë t’i hipte gomones dhe të shkonte në Angli, ose përndryshe do të qëndrojë tek dera e SPAK për të denoncuar.

“Nëse do them se nuk kam çfarë t’i bëj Edi Ramës, atëherë më mirë të iki të rri në shtëpi ose ti hypi dhe unë gomones e të iki në Angli siç ikin shqiptarët.

Nuk kam zgjedhje tjetër, ose vetëm e fillikat, atje te dera e SPAK do të shkoj”, tha Monika Kryemadhi.

