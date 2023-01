Moderatorja Kiara Tito ka mbetur e zhgënjyer nga Luiz Ejlli, pasi është ndjerë e mashtruar nga këngëtari.

Përveç gëzimit që solli fakti se Luizi nuk vuan nga asnjë sëmundje, Kiara pas përfundimit të spektaklit i ka kërkuar llogari se për çfarë arsyeje e ka bërë këtë rrëfim dhe se mënyra si ai i ka treguar për sëmundjen është shumë e rëndë.

‘E nis me gjënë e parë që po ta them se besoj se ka një gjë, nuk e di se çfarë është, por ka një gjë që se ke thënë ashtu si duhet. Ajo gjë që më ke bërë, si ma ke thënë është shumë e rëndë. Jam përpjekur mos ta flas me njëri, që mos dilte me asnjë dhe është një gënjeshtër e pafalshme. Unë po ta them, ka diçka, nuk e di se çfarë është, por t’i me kë gënjyer dhe bravo të qoftë dhe ta jap dorën. Dhe nëse thash që çfarë do gjë të ndodhë me këtë djalin unë do jem deri në fund… Unë kam një familje jashtë dhe ata nuk ndihen mirë që të më shohin mua duke qarë dhe kështu unë kam shumë arsye për të qenë e ngarkuar dhe kam shumë të drejtë. Të lutem nga ky moment nuk dua të kem të bëj fare me ty. Kam 10 vite që përpiqem të ndërtoj këtë imazh dhe del një çun si ty e ta hedhë poshtë, por jo!’ ,- i tha Kiara Luizit.