Partia Demokratike pas zgjedhjeve lokale do t’i futet një procesi riorganizimi dhe riformatimi të plotë. Kështu u shpreh kryetari i komanduar i PD, Enkelejd Alibeaj në studion e ABC News.

Ai theksoi se situata në PD është një situatë anormale, ndërsa nuk refuzoi ta quajë “fitore modeste” marrjen e logos dhe firmës së partisë.

Alibeaj u pyet për selinë e Partisë Demokratike, e cila vijon të mbahet nga krahu i “Foltores” në kundërshtim me vendimin e Gjykatës. Alibeaj tha se nuk do të përsërisë situatën e 8 janarit, ku demokratët të përplasen me tyre, ashtu siç bëri në fakt Sali Berisha.

Sipas tij, Partia Demokratike do të ndjekë rrugët ligjore pas zgjedhjeve të 14 majit, ndërsa shtoi se selia mbahet e pushtuar nga paligjshmëria.

“Pretendimiet e çdo të treti, kanë rënë të gjitha. Ajo selia, është nevojë e domosdoshme për funksionimin e plotë të një partia politike. Ajo seli vazhdon të jetë e pushtuar. Vendimi i gjykatës është aty, paligjshmëria është aty. Teksa ke pushtuar selinë e PD, si mund të dalën tek qytetarët të kërkosh votën, si mund të jesh i sinqertë. Unë nuk çoj njerëzit të përplasën tek PD. Rrugët ligjore do të ndiqen”, shtoi ai.

/a.r