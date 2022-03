Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Bedford në Mbretërinë e Bashkuar, ku protagonistë janë tre shqiptarë, të cilët kanë rrëmbyer dhe më pas kanë përdhunuar një 23-vjeçare.

Sipas Daily Mail, ngjarja ka ndodhur në një lokal, ku tre personat kanë rrëmbyer të renë dhe duke e çuar në një ambient privat dhe më pas e kanë përdhunuar.

Shqiptarët e arrestuar janë Vullnet Haka, 33 vjeç, Ibrahim Bezati, 36 vjeç dhe Gemti Hyka, 31 vjeç, të cilët përballen me akuzat e rrëmbimit dhe përdhunimit.

Akti i rëndë ka ndodhur në shtator të vitit të kaluar në lokalin Vogue, ndërsa sot ata kanë dalë para gjykatës, por kanë mohuar akuzat.

E pranishme në gjykatë ishte edhe 23-vjeçarja, e cila në dëshminë e saj ka deklaruar: “U luta që të më linin të shkoja. Isha e hutuar dhe e frikësuar”, tha ajo në gjykatë.

Gruaja tha se nuk do të pranonte kurrë të largohej me dikë që nuk e njihte dhe tha se nuk pranonte të bënte seks me askënd. Ndërkohë gjyqi për tre shqiptarët vazhdon ende.

/b.h