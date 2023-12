Moti Arktik ka përfshirë një pjesë të Rusisë sot me temperaturat në zonat e Siberisë që ranë në minus 58 gradë celsius. Pamjet me dron treguan qytetin Yakutsk, një nga qytetet më të ftohta në botë, i cili shtrihet rreth 5000 km në lindje të Moskës, të mbuluar nga retë e ngrira dhe mjegulla.

“Unë erdha posaçërisht këtu në Yakutsk për të përjetuar një mot të tillë, kështu që unë jam me fat”, tha Danila, mjekra, kapelja dhe shalli i të cilit ishin të mbuluara me akull.

Ai tha se temperaturat ekstreme ia bënë pallton shumë më të ngurtë, ndërsa telefoni i tij humbi karikimin brenda pak minutash. Dy palë doreza ishin thelbësore, si dhe shtresat e rrobave.

Temperaturat në pjesë të Republikës Sakha, një rajon i gjerë pak më i vogël se India që ndodhet në pjesën verilindore të Siberisë, ranë nën minus 55 gjatë natës.

Në Oymyakon, një vendbanim në Sakha, temperatura ishte minus 58 C të martën. Parashikuesit e motit thanë se do të ndjehej si minus 63 C duke pasur parasysh lagështinë dhe erën.

Në tregun në Yakutsk, peshqit shiteshin të ngrirë dhe të paketuar në dhjetëra kuti. Nuk kishte nevojë për frigorifer. Shitëset ishin të mbuluar me kapele të mëdha leshi.

