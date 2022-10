Kreu i Partise se Lirise deklaron se do te mbeshtese kandidatet e PD per pushtetin vendor, nderkohe qe nese do te kete ndonje emer te PL, atehere do bisedohet.

Ai nenvizon se me Berishen nuk ehste takuar, pasi po merren vesh me se miri.

Ka pasur takim tjetër me Berishën?

Ilir Meta në emisionin “Kjo Javë”: Nuk kemi pasur ndonjë arsye për ti takuar se kam qenë i qartë në qëndrimet e mia, jemi për bashkimin e gjithë opozitës. Duhet të kuptojmë se deri në 25 prill opozitën e tërhiqte nga hunda Rama përmes Bashës, ishte disa hapa para, indirekt edhe LSI, i vetmi që nuk kontrollonte ishte Presidenti dhe goditje, presionet dhe provokimet bëheshin ndaj atij. Sot ai nuk e kontrollon PD pavarësisht se i ka futur duart goxha, por ka zero ndikim ndaj partisë së Lirisë.

Negociata për kandidatë të përbashkët?

Nuk kemi nevojë për marrëveshje, ne në asnjë rast nuk do nxjerrim një kandidat ku do të ketë kandidat PD, ne do mbështesim ata që do zgjedhë PD, nëse do kemi kandidat të caktuar në ndonjë bashki, ekziston dhe mirëkuptimi me degët e PD, këtë çështje do ta bisedojmë por do jenë raste të pakta sepse prioritet është rikthim i fuqishëm i PL në këshillat e bashkive dhe për këtë jemi të angazhuar totalisht./m.j