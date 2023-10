“Asi në mëngë” të Hamasit në rast se Izraeli sulmon Gazën, është një qytet nëntokësor, 40 metra nën sipërfaqen e tokës.

Në qytetin me popullsi të dendur të Gazës, ekziston një qytet nëntokësor me tunele, i ashtuquajturi “Gaza Metro”. Tunelet e krijuara nga Hamasi, nisin nga territori i Gazës dhe arrijnë në Egjipt, siç shkruhet në një artikull të gazetës franceze “Le Figaro”.

Sipas analistëve ushtarakë, sulmi tokësor që pritet të nisë Izraeli ka karakteristikën e një kërcënimi asimetrik, për shkak të tuneleve të gjera që ekzistojnë nën Rripin e Gazës.

Kjo pasi forcat izraelite ka të ngjarë të “bien” në një pritë të luftëtarëve të Hamasit në çdo moment për shkak të tuneleve ekzistuese.

Konsiderohet gjithashtu shumë e mundshme që pengjet izraelitë të rrëmbyer të jenë çuar në këto tunele dhe kështu janë në rrezik të lëndimit.

Pasazhet nëntokësore në Gaza janë shtëpi për depo armësh, luftëtarë palestinezë dhe ndoshta pengje izraelite. Disa u shkatërruan nga IDF, por u rindërtuan me kalimin e kohës. Rrjeti i kalimeve dhe tuneleve nëntokësore përshkon Rripin e Gazës, Izraelin dhe Egjiptin, të cilat përdoren gjithashtu si korridore të vërteta sekrete.

Terroristët nga Hamasi kanë treguar ruajtjen e tyre nëntokësore për raketa.

Pikërisht për ndërtimin e tuneleve të tilla prej betoni u dërguan ndihma ndërkombëtare për Gazën.

