Një 60-vjeçar ka humbur kontaktet me familjen prej ditës së djeshme në Kolonjë. Mësohet se shtetasi me iniciale N.Zh. ka telefonuar ditën e djeshme familjarët nga Greqia, duke i njoftuar se do të kthehej në Ersekë.

Ai punonte në shtetin grek me punë sezonale, ndërsa ka marrë rrugën për t’u kthyer nga mali i Gramozit në kushte shumë të këqija atmosferike për shkak të reshjeve.

Familjarët janë munduar ta kontaktojnë në telefon por nuk kanë mundur të flasin më me 60-vjeçarin. Sipas policisë nuk dihet ende nëse ka ndodhur gjë me të apo është kthyer mbrapsht drejt shtetit grek.

Kërkimet kanë filluar që prej ditës së djeshme, ndërsa sot nëpërmjet dronit është bërë krehja e një pjese të zonës së Gramozit, por pa rezultat. Pritet në vijim të shihet në bazë të kërkimeve mes policisë shqiptare, policisë kufitare dhe asaj greke, nëse do të arrihet të gjendet 60-vjeçari.

/a.d