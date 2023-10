Astreologia Meri Gjini ka bërë një komunikim të “frikshëm” për muajin nëntor.

Në studion e emisionit “7pa5” në Vizion Plus, Meri Gjini tha se situata e krijuar mes Izraelit dhe Palestinës, do të përhapet edhe më tej, duke krijuar konflikte të reja në disa pika kufitare.

“Kemi një hënë të plotë në datën 27 tek binjakët. Kjo hëna e re, që kur flasim për hënë të re flasim për nisje të reja, në fakt do të ketë zhvillime të forta të ngjarjeve që na shoqëruan që nga fillimi i tetorit. Nuk favorizojnë shumë fillimet e reja por do të japin dimensione të mëdha të ngjarjeve aktuale. Ngjarjet aktuale që na shoqërojnë janë, përveç faktit të zhurmave mbi politikën, sepse Marsi do të jetë në gradë të barabarta me uranin dhe ne nuk na sjell gjë të mirë në memorie, që shoqërohen me tendencë të fortë për të papritura jo të mira.

Ajo që unë kam vështirësi të madhe është edhe pjesa e reagimeve të ccështjeve ushtarake, që do dëgjohen zhurma përtej Izraelit, në pika të tjera kufitare. 10 me 16 duhet ti gjejë të maturuar në veprimet e tyre. Sepse edhe njerzit kanë një paqëndrueshmëri të madhe”, tha Meri Gjini.