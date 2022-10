Mësohet se ngjarja ka ndodhur në zonën e Livadias, e cila u rrëmbye nga dy djem dhe u përdhunua. Gjithçka ka ndodhur pasi e mitura kishte rënë dakord të takohej me një 23-vjeçar. Por ai është shfaqur me një shok dhe e mitura e cili e ka kuptuar qëllimin e tyre ka tentuar të largohet, por dy të rinjtë e futën me forcë në makinën e tyre dhe e çuan në një zonë rurale, ku e përdhunuan.