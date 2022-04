8 vite burg ka kërkuarProkuroria belge për çështjen e Ramazan Rrajas, nipit të deputetit të Partisë Socialiste Rrahman Rraja. Rraja së bashku me kushëririn e tij, Fioralb Rraja dhe një letonez akuzohen për drejtimin e një organizate të trafikut të kokainës, që sipas mediave belge lundronte në luks dhe në para.

Sipas dosjes së prokurorisë belge theksohet se banda trafikonte kokainë nëpërmjet Antwerp-it dhe më pas e shpërndante në të gjithë Evropën Perëndimore si dhe në Turqi e deri në Australi.

Gjithashtu, kjo organizatë kriminale sipas medies së huaj kishte filluar pastrimin e parave përmes një zinxhiri restorantesh në shuma që shkojnë deri në 11 milionë euro. “Vetëm kini kujdes nëse mendoni se do të hani perime të shëndetshme prej tyre”, u shpreh prokurori duke iu referuar restoranteve të bandës së drogës.

Si nisi hetimi

Hetimi i Antwerp është pjesë e një hetimi të nisur në Bavari të Gjermanisë. Në vitin 2018, policia atje mori një denoncim nga një supermarket ku përveç bananeve gjetën edhe kokainë në kuti. Ai që kishte themeluar kompaninë e bananeve ishte Kaspars N. nga Letonia i cili jetonte në Berçem afër Antëerpit të Belgjikës. Sipas prokurorit, biznesmeni letonez ishte një trafikant ndërkomëbtar teksa kishte udhëtuar në 14 vende, kryesisht brenda Evropës, por edhe në Kolumbi, Ekuador dhe Republikën Domenikane.

Policia kishte vendosur aparate përgjimi në banesën e tij në Berçem duke përgjuar disa telefonata rresht. Në bazë të përgjimeve, kjo bandë ka shitur 450 bukë (buka përdorej si gjuhë e koduar për 1 kg kokainë) në Evropë, me një vlerë neto prej më shumë se 11 milionë euro. Të gjitha bisedat e përgjuara kishin të bënin me futjen e ngarkesave të kokainës, ku banda përdorte GPS për të gjetur kontejnerët e kokainës, makina me vendngarkimet e caktuara, dokerë të korruptuar që nxirrnin kokainën, madje edhe një oficer policie të korruptuar që ‘mbyllte njërin sy’.

Polic i korruptuar dhe ipoeracioni i 2020

Të gjitha bisedat ishin për futjen e ngarkesave të kokainës. Banda kishte të gjitha: GPS për të gjetur kontejnerët e kokainës, makina me vendngarkime të fshehura, madje edhe një oficer policie të korruptuar që kalonte rastet. Pak orë para bastisjes së madhe në dhjetor 2020, kreu i bandës Kaspars N. mori një telefonatë se policia ishte pranë tij. 13 anëtarët e bandës po ndiqen penalisht për trafik të sasive të mëdha të kokainës, pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe pastrim parash.

Policia sekuestroi një kontejner me 57 kg kokainë mes bananeve. “Vetëm në bazë të përgjimeve, kjo bandë ka shitur 450 bukë (gjuha e kodit për 1 kg kokainë) në Evropë”, tha prokurori. Një kilogramë kokainë llogaritej për 26 mijë euro duke prodhuar një pasuri kriminale prej më shumë se 11 milionë euro”. “Vetëm kini kujdes nëse mendoni se do të hani perime të shëndetshme. Kjo bandë e trafikut të drogës ka biznese të ndryshme që pastrohen paratë”, u shpreh prokurori.

Orë vegjetale dhe të shtrenjta

Në telefona, policia gjeti qindra foto të stilit të jetesës luksoze të bandës. “Shqiptari Ramazan R., një figurë famëkeqe në vendin e tij, ishte veçanërisht i njohur me të: një orë Richard Mille 665,000 dollarë në dore, duke vozitur me Ferrari dhe Lamborghini dhe duke treguar paratë e tij. Kutitë e parave ishin grumbulluar në banesën e tij”, shkruan media e huaj.

Kreu i bandës Kaspars N. investoi një pjesë të të ardhurave në Ké Group, një zinxhir dyqanesh perimesh, duke përfshirë Pokerrito në Nationalestraat në Antwerp.

Sipas medies së huaj prokuroria kërkoi 9 vjet burg për Kaspars N. dhe 8 vjet për dy drejtuesit e tjerë, Musa G. dhe Ramazan Rrajën, ndërsa për anëtarët e tjerë të bandës pritet të përballen me dënime nga 4 deri në 6 vjet.

Sherri me avokatët

Pas ngritjes së aktakuzës, ka pasur një përplasje të ashpër mes kryetarit të gjykatës dhe avokatëve. Avokates iu kërkua të paraqesë kërkesën e saj me shkrim tek të gjitha palët. Sipas medias belge avokatët e trafikantëve të drogë përpiqen të sillen vazhdimisht në këtë mënyrë kur mbrojnë të tilla raste. Avokati Sanne De Clerck, i cili përfaqëson të dyshuarin kryesor Kaspars N. e refuzoi një të tillë, ndërsa edhe avokatët e tjerë vepruan po njësoj.