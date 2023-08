Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves, filmi epik aksion-aventurë bazuar në lojën legjendare të tavolinës nga Hasbro, do të transmetohet ekskluzivisht në SkyShowtime nga 31.08.2023

Një hajdut joshës dhe një bandë aventurierësh të pazakontë ndërmarrin një grabitje epike për të gjetur një relikt të humbur, por situata bëhet e rrezikshme kur përplasen me njerëzit e gabuar për një aventurë argëtuese plot aksion.

Në filmin e sjellë nga Paramount Pictures në bashkëpunim me eOne, luajnë Kris Pajn, Mishel Rodrigez, Rege-Zhon Pejxh, Xhastis Smith, Sofia Lilis dhe Hju Grent, krah Kloi Koleman dhe Deizi Hed.

Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves, bazuar në Dungeons & Dragons nga Hasbro, me regji të Xhonatan Golldstin dhe Xhon Frensis Delei, me subjektin e Kris MekKei dhe Majkëll Xhilio dhe skenar të Xhonatan Golldstin, Xhon Frensis Delei dhe Majkëll Xhilio. Me producent Xheremi Latçam, anëtarët e Shoqatës Amerikane të Producentëve Brajan Golldner dhe Nik Majer, si dhe producent ekzekutiv Denis L. Stjuart, Xhon Frensis Delei, Xhonatan Golldstin, Kris Pajn, Zev Foreman dhe Greg Muradian.

Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves ka 91% të pikëve nga kritikët e “Certified Fresh” në Rotten Tomatoes dhe një vlerësim me 93% nga publiku.

SkyShowtime shikohet drejtpërsëdrejti nga aplikacioni SkyShowtime në pajisjet me Apple iOS, tvOS dhe Android, në Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung dhe përmes faqes së internetit: www.skyshowtime.com. Çmimi mujor i SkyShowtime është 6,99 Euro (pa reklama), me një periudhë prove 7-ditore dhe mund ta anulosh në çdo kohë.

