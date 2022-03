Mbajtja e një posti të lartë shtetëror dhe të pushtetshëm ndonjëherë mund të vijë me një kërcënim për jetën e personave. Historia na tregon për më shumë se një rast ku një person me ndikim të të madh përfundoi me vrasje. Vrasja e tyre, vdekja publike e organizuar për këta njerëz gjithmonë ka shkaktuar tronditje dhe ndonjëherë “kërdi” mbarëbotërore.

I tillë ishte rasti i arkidukës Franz Ferdinand, vrasja e të cilit shënoi fillimin e një lufte me përmasa të paimagjinueshme më parë.

Vrasja e arkidukës Franz Ferdinand dhe gruas së tij

Gavrilo Princip ishte vetëm 18 vjeç kur drejtoi pistoletën ndaj Arkidukës Franz Ferdinand dhe gruas së tij Sophie, Dukeshës së Hohenberg dhe e shkrepi duke i vrarë të dy. Arkiduka ishte një trashëgimtar i mundshëm i fronit të perandorisë së fuqishme Austro-Hungareze. Ngjarja ka ndodhur në Sarajevë të Bosnjë-Hercegovinës më 28 qershor 1914, me pasoja fatale për botën.

Vizita e Franz Ferdinandit në Sarajevë atë muaj u prit shumë nga një grup të rinjsh disidentë, të cilët ishin të zemëruar për aneksimin e Bosnjës dhe Hercegovinës nga Perandoria Austro-Hungareze. Mbështetur nga një lëvizje terroriste e njohur si Dora e Zezë, e cila armatosi revolucionarët, u hartua një komplot për të vrarë arkidukën Ferdinand.

Në ditën e fundit të vizitës së arkidukës, burrat zunë pozicione përgjatë rrugës së publikuar që autokolona e tij do të kalonte përmes Sarajevës.

Vrasja e Presidentit John F. Kennedy

Presidenti Kennedy do të mbante një fjalim në Dallas Trade Mart më 22 nëntor 1963, kur autokolona e tij, duke përparuar në qendër të qytetit të Dallasit, u përfshi në një atentat me armë zjarri. Ai ishte një nga presidentët më të dashur të SHBA-së, por emri i tij u bë pothuajse sinonim i vetë fjalës vrasje.

Sipas raportit zyrtar, tre të shtëna janë qëlluar nga atentatori Lee Harvey Osëald. Presidentit Kennedy u godit me dy plumba, një në qafë dhe një në kokë. Osëald qëlloi me armë nga depozita e librave shkollorë të Teksasit aty pranë, e vendosur në katin e gjashtë të ndërtesës. Ai ishte një marinar i trajnuar amerikan, i shkarkuar nga shërbimi dhe i shquar për përpjekjen e tij për të marrë nënshtetësinë sovjetike më pas.

Kaluan vetëm dy ditë dhe vetë Osëald u vra nga një Jack Ruby, i cili më vonë pretendoi se motivi i tij për të eliminuar vrasësin e Presidentit Kennedy ishte të ndihmonte ish-Zonjën e Parë, Jacqueline Kennedy, të shmangte përballjen me gjyqet gjyqësore kundër Osëald.

Vrasja në Teatrin e Fordit: Vdekja e Presidentit Lincoln

Një tjetër episod famëkeq është ajo e vrasjes së Presidentit Lincoln. Ai po ndiqte një shfaqje në Teatrin Ford në Uashington, DC. Ishte 14 prill 1865. Vrasësi i Presidentit Lincoln iu afrua nga pas në ballkonin ku Presidenti ishte ulur së bashku me gruan e tij, Mary Todd Lincoln. Ai ishte John Ëilkes Booth, një aktor i njohur teatri dhe akoma më mirë i shquar për mbështetjen e tij publike ndaj Konfederatave.

Me gjakftohtësi, ai qëlloi me një plumb në kokë, Presidentin Lincoln. Atentatori më pas u hodh nga ballkoni dhe arriti të largohej nga vendi i ngjarjes, madje edhe me një këmbë të lënduar. Sipas Historisë , kërkimi për John Ëilkes Booth angazhoi 10,000 trupa federale, detektivë dhe policë – një nga gjuetitë më të mëdha ndonjëherë. Në mënyrë të pabesueshme, dikush që ishte atje në Teatrin e Fordit atë natë kur Lincoln u vra, jetoi mjaftueshëm për të treguar për këtë në një shfaqje.

Mahatma Gandhi e takoi vrasësin e tij me një buzëqeshje

Udhëheqësit politikë janë vrarë në vende të tjera të botës. Në Indi, i madhi Mohandas Karamchand Gandhi, i njohur më mirë si Mahatma Gandhi, u ekzekutua më 30 janar 1948 kur u qëllua për vdekje në gjoks dhe stomak nga Nathuram Godse. Pas Luftës së Dytë Botërore, sundimi i Rajit britanik mori fund dhe India u shpall një komb i pavarur.

Kjo nuk ishte një marrëveshje e drejtpërdrejtë, pasi pjesë e procesit ishte ndarja e nënkontinentit Indian në dy vende të pavarura – Indi dhe Pakistan. Qëllimi kryesor i Ndarjes së Indisë ishte të krijonte shtete të veçanta hindu dhe myslimane, dhe kjo shkaktoi migrim masiv pasi njerëzit e gjetën veten të shkëputur nga të afërmit e tyre. Tensionet në të gjithë Indinë u vendosën në pikën e vlimit.

Mahatma Gandhi ishte një zë i fortë dhe i respektuar që mbrojti një tranzicion paqësor. Mesazhi i tij nuk u admirua nga nacionalistët nga të gjitha anët, hindu, myslimanë dhe sik. Vrasësi i tij ishte fanatik hindu. Gandi ishte 78 vjeç ditën kur takoi vrasësin e tij në kopshtet e rezidencës së tij, Birla House, në Delhi. Udhëheqësi i paqes ishte në rrugën e tij për lutje dhe ishte i armatosur vetëm me buzëqeshjen e tij kur Nathuram Godse u afrua, duke mbajtur një automatik Beretta.

Fundi i dhunshëm i Martin Luther King Jr.

Një tjetër vrasje e bujshme ishte ajo e “kampionit” të lëvizjes amerikane për të drejtat civile, Martin Luther King. Ai u ekzekutua më 4 prill 1968. King vdiq në Memphis, Tennessee në ballkonin e katit të dytë të Lorraine Motel, afër dhomës ku po qëndronte. Ai u qëllua për vdekje në qafë nga një James Earl Ray.

Pesë vjet para se të vritej, King u shfaq si një nga figurat kryesore pas marshimit historik në Uashington për Punën dhe Lirinë. Marshi i vitit 1963 mblodhi rreth 250,000 njerëz përpara Memorialit të Lincoln dhe ishte këtu që Martin Luther King do të drejtonte fjalimin e tij ikonik “I Have a Dream”.

Një ditë para vdekjes së tij, King mbajti fjalimin e tij të fundit në Memfis. Me një ndjenjë të frikshme parandjenjëje, ai tha sa vijon teksa mori fjalën në Kishën e Tempullit Mason: “Nuk jam i shqetësuar për asgjë. Unë nuk kam frikë nga askush. Sytë e mi e kanë parë lavdinë e ardhjes së Zotit.”

