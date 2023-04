Gjatë fjalës së tij, në konkursin ndërkombëtar për përzgjedhjen e projektit fitues për Qendrën e Konferencave dhe Ekspozitave në Bulevardin e Ri, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj tregoi edhe disa institucione të tjera që do të vendosen në atë zonë. Ato do të jenë godinat e Gjykatës së Lartë dhe Muzeut i Artit Modern, përfshirë këtu edhe një ndërtesë të re administrative e Bashkisë së Tiranës.

“Disa prej institucioneve të drejtësisë do të kalojnë te Bulevardi i Ri. Kemi piketuar hapësirën ku do të jetë godina e re e Gjykatës së Lartë dhe jemi duke piketuar hapësirën për Prokurorinë e Përgjithshme dhe Prokurorinë e Tiranës. Sot institucionet janë të shpërndara, çka shton trafikun dhe ecejaket në qytet, ndërkohë duke i sjellë në Bulevardin e Ri ulin pak presionin që ka Tirana e vjetër. Kemi një plan në prag të miratimit për të zhvendosur zyrat administrative të Bashkisë së Tiranës te Bulevardi i Ri. Nëse jemi ne të parët që zhvendosemi aty, shtojmë besimin te investitorët dhe operatorët e tjerë për t’u transferuar edhe ata te Bulevardi i Ri. Godina aktuale e Bashkisë së Tiranës do të ruajë selinë tradicionale, ku do të bëjmë pritjet dhe përcjelljet protokollare. Ndërkohë, administrata do të transferohet në një ndërtesë ultra moderne te Bulevardi i Ri”, tha Veliaj.

Ai u shpreh se në Bulevardin e Ri do të ndërtohet edhe Muzeu i Artit Modern. “Tirana, si Kryeqyteti Europian i Rinisë vitin e kaluar, dhe sot i Qyteti Europian i Sportit, e nesër potencialisht i Kulturës, ka nevojë të shtojë hapësirat kulturore. Sado që Galeria e Arteve po rikonstruktohet dhe do të shtohet në volum, sado që Tirana ka hapur një Galeri të qytetit, për të promovuar talentet e reja, nuk mjafton. Siç kemi prurje rezidenciale, kemi edhe prurje krijuese, kemi një kreativitet të jashtëzakonshëm që na duhet ta akomodojmë në hapësira të reja. Në Bulevardin e Ri jemi duke piketuar hapësirën që do jetë muzeu ‘Moma’, Muzeu i Artit Modern në Tiranë. Ndërkohë, jemi duke bërë një plan për një shesh ceremonial, në fund të Bulevardit të Ri, siç është sheshi Nënë Tereza në krahun tjetër”, bëri me dije Veliaj.

