Kryeministri Edi Rama ka sqaruar edhe njëherë çështjen e abazhurit të zyrës së tij, për të cilin qytetarët në rrjete sociale e kanë akuzuar se e ka blerë me një çmim marramendës.

Kreu i qeverisë, në një komunikim në rrjetet sociale, tha se ky abazhur është sjellë nga Italianët dhe ka qenë edhe në kohën kur ishte ishte kryeministër Sali Berisha.

“Papritur abazhuri im del në sfondin e luftës si shpenzim i çmendur prej floriri blerë nga unë. Del tani abazhuri këtu si një provë e faktit që ky këtu, është i shkëputur nga realiteti, dhe e ka mendjen tek luksi, unë luks, sa që ka blerë një abazhur floriri. Ky abazhuri këtu i sjellë nga italianët.

Kur morëm godinën. Është më i shtrenjtë se sa çmimi që ka dalë sepse është një objekt jashtëzakonisht i çmuar. Ky abazhur ka qëndruar mbi kokat e të gjithë kryeministrat e tjerë, siç është një syresh non-grata, që duan ta bëjnë Shqipërinë një non-grata në sytë e ndërkombëtare. Sëbashku me një non-grata të pashpallur që nuk duan t’ja dijnë për vendin tonë” – tha Rama.

Krtyeministri sjell dhe reatin e nje mesazhi nga Brukseli, pyet “nëse keni dijeni kush qëndron prapa këtyre protestave në Tiranë, si qëndron puna. Cili është qëllimi, pasi Rusia ka shpresa të mëdha për protesdtat ekonomike në të gjithë botën”.

“Për t’i treguar njerëzve një realitet tjetër. Del abazhuri si një provë që ky është i shkëputur nga realiteti dhe e ka mendjen te luksi sa që ka blerë një abazhur floriri. Abazhuri këtu i sjellë nga italianët, kur morën godinën. Është më i shtrenjtë se sa çmimi që ka dalë aty, sepse është një objekt shumë i çmuar. Por s’e kam blerë unë, ky abazhur ka qenë mbi kokat e gjithë kryeministrat që kanë qenë këtu përfshirë edhe një non gratë që do ta bëjë Shqipërinë non grata në sytë e opinionit shqiptar. Bashkë me një non grata tjetër, mikun e tij, të pa shpallur ende ai. Kam lexuar një mesazh që më ka ardhur para 2 ditësh nga Brukseli, nga dikush në një instancë të caktuar ku thotë: ‘A keni informacione për kush qëndron pas këtyre protestave në Tiranë? Është legjitime t’i bëhet presion qeverisë, Shqipëria është pjesë e NATO-s dhe është gati de facto në luftë me Rusinë. Rusia ka shpresa të mëdha, te protestat ekonomike.

Absolutisht që nuk po diskutoj këtu që i ka nxjerrë në luftë Putini, por po them se si mund të bëhesh vegël e një interesi tjetër për turpin tënd dhe turpin e të gjithëve. Një gjë dua të them, nëse do të isha një person i pa interesuar se çfarë mendojnë njerëzit. Nëse do të isha arrogant që nuk dua ta di për njerëzit, nuk do të isha kurrë në komunikim te komentet që bëjnë ata”, tha Rama./m.j