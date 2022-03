Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar ditën e sotme një tjetër bashkëbisedim me ndjekësit në Facebook, në lidhje me problematikën e rritjes së çmimeve.

Rama theksoi përpjekjet e qeverisë për ta mbajtur të stabilizuar çmimin e energjisë elektrike për familjet dhe biznesin e vogël. Ai tha se nëse qeveria nuk do të ndërhynte për të mbajtur stabël çmimin e energjisë atëherë nafta do të dukej si” biberoni i qumështit” përballë faturës së energjisë.

“Siç e premtuan e bëmë, spostuam gjithë atë volum finance drejt njerëzve, drejt jush. Për të vazhduar së pari ta mbajmë të palëvizur çmimin e energjisë. Nëse çmimi real i energjisë do të vinte siç është çmimi real në faturat e familjeve dhe bizneseve të vogla, çmimi i pompës së karburantit do ju dukej si biberon qumështi. Do e pranonin me kënaqësinë më të madhe përballë asaj që do të ishte pesha e energjisë. Atëherë ç’farë i kërkohet qeverisë, i kërkohet të mbështesë.

Në cilin vend qeveria nuk lejon që të kalohet pragu i energjisë dhe përveç kësaj qeveria ka detyrën të garantoj shportën, pasi kjo është situatë lufte dhe nuk dihet sado zgjasë. Nga rritja e çmimeve për pak ditë u krijua ky panik, po sikur situate të shkojë në atë pikë që të mungojë nafta, të mungojë energjia dhe një sërë produktesh të tjera, çfarë ndodh këtu. Pse me kaq pak trembemi ne nga pikëpamja e forcës së karakterit? Kaq të humbur jemi ne? Jo nuk jemi një ne, por këta janë një pakicë”, tha Rama./m.j