Ndaj presidentit rus janë bërë gjithsej gjashtë atentate , siç shkruan shtypi i huaj me rastin e informacionit të transmetuar dje se është goditur limuzina e Vladimir Putinit, ndërsa Kremlini ka heshtur deri më tani.

Limuzina e Putinit raportohet se është goditur pasi është dëgjuar një zhurmë e fortë në “rrotën e përparme të majtë” e ndjekur nga “tymi i trashë”, shkruan gazeta britanike “Daily Mail”, pa raportuar asnjë informacion shtesë për kohën dhe vendin e Ngjarja.

Limuzina e presidentit rus vazhdoi rrugëtimin e sigurt dhe Vladimir Putin mbeti i padëmtuar, por pati disa arrestime nga shërbimi i tij i sigurisë.

Sipas të njëjtit burim, të cituar nga gazeta, disa truproja… mungojnë, duke lënë të kuptohet se ka pasur rrjedhje informacioni për lëvizjet e presidentit rus.

Kanali që transmetoi dje informacionet për tentativën për vrasjen e Putinit është “General SVR”, një nga kanalet ruse antiqeveritare në Telegram, i cili shpesh publikon informacione të klasifikuara për presidentin rus dhe Kremlinin.

Pavarësisht nëse dje u bë më në fund një atentat kundër Putinit – shtypi i huaj thekson se presidenti i fuqishëm i Kremlinit është përballur me vdekjen gjithsej gjashtë herë .

Putin është i vetmi politikan rus që është tentuar të vritet kaq shumë herë.

Për këtë arsye, një grup elitar snajperësh i janë bashkuar sigurimit të Putinit dhe e ndjekin atë kudo që shkon.

Përpjekje për vrasje në Kaukaz

Në Kaukaz , që përfshin Armeninë, Azerbajxhanin, Gjeorgjinë dhe Rusinë jugore, kreu i shërbimit inteligjent të Ukrainës, Kirlo Budanov , kishte deklaruar se kishte pasur vërtet një atentat të dështuar kundër Putinit.

Në prononcimet e tij për gazetën “Pravda” ai pohoi se pak njerëz e dinë për të.

“Ishte një përpjekje krejtësisht e pasuksesshme, por në fakt ndodhi. Ngjarja ka ndodhur rreth dy muaj më parë. Është e paqartë se kush qëndron pas sulmit ose në cilën pikë do të ndodhte”.

Përpjekje në Azerbajxhan

Në vitin 2002 , gjatë vizitës së presidentit rus në Azerbajxhan , autoritetet arrestuan një irakian me akuzën e komplotit për të vrarë Putinin.

Sipas autoriteteve ruse, Iraku kishte lidhje me Afganistanin dhe forcat rebele çeçene.

Ai dyshohet se po furnizonte një bashkëpunëtor tjetër me eksploziv për të vrarë Putinin.

Megjithatë, policia e Azerbajxhanit mësoi me kohë për komplotin dhe arrestoi burrin dhe bashkëpunëtorin e tij. Iraku u dënua me 10 vjet burg.

Përpjekje për atentat në Moskë

Në nëntor 2002, pati një tjetër atentat kundër Putinit.

Në atë kohë, bomba ishte vendosur në një autostradë pranë Kremlinit.

Ata që komplotuan vrasjen e tij dyshuan se rrethimi i Putinit do të ndiqte atë rrugë. Megjithatë, inteligjenca ruse mësoi për komplotin dhe përfundimisht makina me presidentin rus ndryshoi rrugën në minutën e fundit.

Pas një hetimi, policia gjeti 40 kilogramë eksploziv nën autostradë. Megjithatë, zyrtarët rusë refuzojnë të komentojnë mbi këtë çështje edhe sot.

Policia britanike kundër terrorizmit thuhet se prishi një komplot për vrasjen e Putinit në tetor 2003.

Një burim i tha Sunday Times se dy të dyshuar u arrestuan por u liruan pa akuza. Njëri nga të dy ishte një ish-vrasës i shërbimit sekret rus, i cili kishte lidhje me një pjesëtar të sigurimit të Putinit dhe ishte në gjendje të merrte informacion për çdo lëvizje të Putinit.

Policia konfirmoi në atë kohë se dy burra, 40 dhe 36 vjeç, ishin arrestuar nga policia, por u liruan pas marrjes në pyetje.

Rebeli çeçen që u përpoq të sulmonte Putinin

Adam Osmayev, rebeli çeçen që u përpoq të vriste Putinin, kishte lidhje të ngushta me Britaninë.

Video e arrestimit të tij u transmetua edhe nga kanali televiziv shtetëror rus në vitin 2012.

Autori u arrestua nga forcat elitare në portin ukrainas të Odessa , në bregun e Detit të Zi.

Televizioni shtetëror më vonë transmetoi pamjet e tij, gjysmë i zhveshur dhe me lëndime të dukshme fizike, duke pranuar se kishte planifikuar sulmin.

Osmayev pranoi se qëllimi ynë ishte të shkonim në Moskë dhe të përpiqeshim të vrisnim Putinin.

g.kosovari