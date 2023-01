Nga Zef Brozi

Prokurori Xhevat Hana, i cili ndrroi jete ne menyre misterioze 11 vite me pare, ishte dhe mbetet modeli i prokurorit shume guximtar, me integritet te larte profesional e qytetar. Ai nuk iu gjunjezua terrorit shteteror e politik qe perpiqeshin ta pengonin e sabotonin ne hetimin e krimeve makabre te disa shtetareve te larte.

Nese SPAK do te kishte disa prokurore si Xhevat Hana, sot ish Presidente, Ish kryeministra dhe zyrtare te tjere te larte te denoncuar per krim e korrupsion madhor do te ishin gjykuar e duke vuajtur denimin e merituar sipas ligjit e provave, dhe pasurite e tyre te paligjshme do te ishin konfiskuar.

Ndonese Presidenti e institucionet e kane lene ne harrese prokurorin Xhevat Hana, ne qe e njohem nga afer dhe qytetaret qe vleresojne ndershmerine dhe integritetin e tij te larte do ta kujtojme pergjithmone me mirenjohje e respekt.