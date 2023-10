Uzurpimi i sallës së parlamentit nga opozita bëri që seanca të shtyhej ende pa filluar, ndërsa deputetët e PD vijuan qëndresën, ndonëse administrata e Kuvendit uli automatin duke fikur dritat.

Në një video live në facebook, dëgjohet Flamur Noka i cili kërcënon duke thënë “Nëse nuk doni të digjet salla, ktheni dritat”. I pyetur në emisionin “Frontline” në Report Tv mbi këtë deklaratë ai nuk u tërhoq nga ajo që tha.

“ Do ti vijë radha nëse nuk e respektojnë kushtetutën . Nëse nuk respektojnë kushtetutën ajo do jetë asgjë para asaj që do bëjmë”, tha Noka./m.j