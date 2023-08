Librat dhe filmat fantastiko-shkencorë janë plot me skena të shfaqjeve të jashtëzakonshme, dhe secili autor ofron zgjidhje të ndryshme se si të merret me situatën, në varësi të faktit nëse alienët në detyrë janë paqësorë, ose kanë qëllime armiqësore. Por, në realitet, a ka menduar ndokush të hartojë një protokoll ndërhyrjeje në rast se përballeni me një kontakt me alienët?

“Çdo protokoll i tillë është i parakohshëm, sepse së pari duhet të identifikojmë natyrën e objekteve aliene që hasim dhe të kuptojmë qëllimin e tyre. Pasi të dimë se çfarë informacioni po kërkojnë, ne mund të vendosim se si të përgjigjemi,” tha për Focus.it astronomi Abraham (Avi) Loeb, drejtor i Institutit për Teori dhe Llogaritje të Universitetit të Harvardit në Kembrixh, (SHBA).

Loeb konsiderohet si një nga ekspertët kryesorë në kërkimin e qytetërimeve jashtëtokësore: “Extraterrestrial”, Jashtëtokësori shquhet midis librave të tij të njohur dhe ai është i famshëm për disa nga provokimet e tij. Për shembull, në vitin 2017, kur Oumuamua, asteroidi i parë me origjinë ndëryjore, u identifikua, ai propozoi të studiohej në thellësi natyra e tij, duke përfshirë midis hipotezave se mund të ishte një objekt teknologjik i krijuar nga një qytetërim alien.

Seti Post Detection Hub, qendra e zbulimit të postës Seti e inauguruar në nëntor 2022 në Universitetin e St Andreës, në Mbretërinë e Bashkuar po punon për një plan për takimin fatal. Koordinuesi i grupit kërkimor multidisiplinar (i cili përfshin astronomë, biologë, neuroshkencëtarë, shkencëtarë kompjuterikë së bashku me psikologë, filozofë, juristë dhe artistë) është John Elliott, një studiues në linguistikën kompjuterike në të njëjtin universitet. “Për momentin nuk ka protokolle nga agjencitë qeveritare apo organizatat ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara”, konfirmon Elliott. “Seti Post Detection Hub do të punojë për të zgjidhur këtë problem.”

Tashmë ekziston një sërë rregullash që duhen ndjekur në rast kontakti me alienët. Është dokumenti “Deklarata e parimeve mbi kryerjen e kërkimit për inteligjencën jashtëtokësore” (shkurt “Protokolli Seti “), miratuar nga Grupi i Përhershëm i Studimit Seti i Akademisë Ndërkombëtare të Astronautikës.

Megjithatë, ai merret me vërtetimin e një sinjali radioje të konsideruar “inteligjent” që vjen nga hapësira, dhe me mënyrat në të cilat përhapet lajmi. “Ky protokoll përfshin hapa të ndryshëm”, shpjegon Elliott, “secila prej të cilave konsideron një shkallë gjithnjë e më të avancuar të “njohjes” së sinjalit të huaj”.

Pra, Protokolli Seti merret vetëm me kontaktet në distancë. Edhe kur arrin në fazën delikate të pas zbulimit, pra kur është vërtetuar me siguri se sinjali i mbledhur është me origjinë inteligjente. “Për t’u marrë me këtë fazë”, specifikon Elliott, “është ngritur një grup pune i aftë për të ofruar ndihmë për të gjitha çështjet që mund të lindin në rast të një sinjali të konfirmuar, nga analizat shkencore deri te diskutimet publike të çështjeve politike, sociale, psikologjike, filozofike, fetare.

Por le të kthehemi te hipoteza e uljes së të huajve në Tokë. Çfarë situatash mund të supozojmë? Të parat që do të mobilizoheshin do të ishin forcat e armatosura të vendeve të përfshira, të cilat do të vendoseshin në gjendje gatishmërie, gati për të kontrolluar dhe izoluar zonat e prekura. Sistemet e mbrojtjes ajrore dhe pajisjet e mbikëqyrjes do të rriten dhe njësitë ushtarake do të vendosen për të garantuar sigurinë, duke izoluar zonën e uljes dhe duke kontrolluar për rreziqe shëndetësore, si radioaktiviteti ose substanca toksike. Për më tepër, bazuar në informacionin e disponueshëm, forcat ushtarake mund të zhvillojnë plane mbrojtëse dhe kundërmasa nëse të huajt provojnë se janë potencialisht kërcënues.

Për sa i përket popullatës civile, mund të aktivizohen procedurat e parashikuara nga protokollet e evakuimit dhe grumbullimit në strehimore në rast rreziku. Ndërkohë, gjithçka që ndodh do të kishte një jehonë botërore, live, në media dhe në rrjetet sociale.

Mbështetja psikologjike për qytetarët do të ishte gjithashtu e rëndësishme, disa prej të cilëve mund të mërziteshin shumë nga ngjarja e zbarkimit të të huajve; ndoshta do të dilte një sekt që do t’i shihte jashtëtokësorët si shpëtimtarë ose, përndryshe, si shfarosës të njerëzimit. Për këtë qëllim, mund të krijohen qendra këshillimi për të ofruar mbështetje emocionale.

Në një situatë të jashtëzakonshme si kjo, do të ishte i dëshirueshëm një bashkëpunim mes qeverive dhe shkencëtarëve nga e gjithë bota, për të mbledhur sa më shumë informacion mbi natyrën e alienëve dhe synimet e tyre, duke përdorur mjete të avancuara të mbikëqyrjes, si satelitët, dronët dhe avionë spiunazhi. Dhe grupet e mendimit do të ngriheshin për të studiuar alienët dhe teknologjinë e tyre. Këto grupe mund të vlerësojnë kërcënimet e mundshme dhe të bëjnë rekomandime për veprimet që duhen ndërmarrë, duke përfshirë përpjekjen për të krijuar një kanal komunikimi me të ardhurit për të filluar një dialog paqësor.

Po, por si mund të komunikojmë me alienët? John Elliott mendoi gjithashtu për këtë: “Unë kam zhvilluar disa modele komunikimi, bazuar në gjuhët përfaqësuese të njeriut dhe në ato të disa kafshëve si delfinët, modele që janë krijuar për të identifikuar gjuhën e jashtëtokësorëve dhe për të zbuluar sintaksën e tyre”. Por, si në rastin e dy njerëzve që nuk flasin të njëjtën gjuhë, do të na duhet diçka që na lejon të lidhim një kuptim me shenjat (ose fjalët) e përdorura.

Teknologjia që do të përdoret do të varet nga lloji i takimit. “Nëse është një sinjal nga një planet i largët”, vazhdon Elliott, “mjeti kryesor do të jetë analiza llogaritëse dhe aplikimi i algoritmeve. Por nuk do të jetë e lehtë, sepse fjalët mund të jenë gjithmonë mashtruese. Megjithatë, nëse “takimi” ynë zhvillohet në distanca të mëdha, kjo do të anulonte çdo kërcënim.’ Por do të linte të hapur problemin se si të trajtohej “kontakti”.

A2News /a.r