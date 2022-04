Dashi

Më në fund do të përfitoni nga pranvera për të shijuar momente emocionuese. Angazhimet e së shkuarës do fillojnë të japin fryte.

Demi

Nëse keni pasur dyshime në dashuri, tashmë do t’i vijë fundi. Në punë duhet ende kohë për të arritur diçka, por jeni në rrugën e duhur.

Binjakët

Këshillohet të mos e merrni për të mirëqenë një histori që ka përfunduar. Ndërkohë nxitni këdo që beson tek ju, të investojë tek bizneset e reja.

Gaforrja

Planetët në këtë periudhë zgjojnë dëshirën për të dhënë dashuri. Nëse i riorganizoni aktivitetet tuaja për mirë, mund të përfitoni pak më shumë prej kësaj periudhe.

Luani

Prisni edhe pak që të ketë ndryshime të mëdha në jetën tuaj sentimentale. Nëse keni një biznes, do të duhet të prisni deri në fund të muajit përpara se të vini re një ndryshim.

Virgjëresha

Do të përjetoni ndjenjë vetmie edhe nëse jeni duke jetuar në çift. Në punë, realizoni gjërat e rëndësishme para se të mbarojë dita.

Peshorja

Beqarët të bëhen gati për të dalë të shtunën dhe të krijojnë njohje të reja. Shumë nga gjërat që fillojnë tani me siguri do të jenë të suksesshme brenda disa muajsh.

Akrepi

Të shtunën për ju mbizotëron ndjenja e tensionit, përpiquni të mos debatoni, sidomos pasdite. Ndërsa në punë mund të ketë disa komplikime të shumta.

Shigjetari

Përpiquni të jeni të kuptueshëm me partnerin, mbyllja në vetvete nuk do ta përmirësojë marrëdhënien tuaj. Gjatë kësaj kohe keni shpenzuar më shumë se sa do të fitoni, shtrëngoni pak rripin.

Bricjapi

Bëni kujdes në këtë periudhë, edhe një lodhje e lehtë mund të prishë marrëdhënien me partnerin. Në punë do të ketë përmirësim, edhe nëse ndiheni të pasigurt dhe të dëshpëruar.

Ujori

Ky është muaj me fat për dashurinë, në horizont duket edhe mundësia e një “shkëndije” për beqarët. Keni një ndjenjë të mirë edhe në planin profesional. Bëhuni gati për të marrë lajme të mira.

Peshqit

Ndiheni të lumtur edhe nëse nuk do të jeni të dashuruar. Nëse punoni për të tjerët, do të keni mundësinë të ndryshoni ambient ose zyrë.