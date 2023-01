Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta tha se brenda PD nuk mund të konsiderohet “luftë civile”, por një pengmarrje të vulës nga shteti i kapur të Edi Ramës.

“Nuk ka luftë civile, por një pengmarrje të vulës nga shteti i kapur të Edi Ramës. Nuk shikoj situatë kritike për opozitën, 14 maji do i japë fuqi ndryshimit dhe opozitarizmit, jemi në një pushtet lokal të kontrolluar nga një parti. Asgjë nuk e justifikon këtë pengmarrje nga shteti i Edi Ramës, as nuk e pengon dot shpërthimin e opozitarimit dhe ndryshimin që po vjen dhe do të vijë. PD e ka zgjidhur në Tiranë, ka Belind Këllicin, në Elbasan ka Luciano Bocin dhe Igli Caran në Durrës. E kanë logon në ballë, janë kristal. Kandidati i opozitës janë këto. Shkodra ka mbaruar punë në 6 mars”, tha Meta.