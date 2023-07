Rreth 1 vit e gjysmë nga shpallja ‘non grata’ në SHBA dhe në prag të 1-vjetorit të futjes në listës e zezë të Britanisë së Madhe, Sali Berisha thotë se do të mbajë një konferencë të posaçme për shtyp për tezat e tij lidhur me non gratan britanike. Duke e quajtur Korrupsion trans-nacional i zyrtarëve, si armë për të shkatërruar opozitën, kreu i Rithemelimit, konferencën do ta mbajë të hënën në orën 12:00.