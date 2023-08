Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur pak kohë më parë në Kishën e Shën Kozmait në qytetin e Elbasanit.

Një person që ishte futur brenda kishë si besimtar ka shfrytëzuar menjëherë rastin dhe është nisur drejt altarit, me synimin e qartë jo për t’iu lutur Zotit që t’i falte mëkatet, por të mëkatonte në altarin e kishës duke vjedhur.

Duke mos e ditur se ambienti monitorohej nga kamerat e sigurisë, ai menjëherë shfrytëzon rastin e mungesës së priftit At Nikolla Xhufka dhe hyn në aksion.

Fillimisht vjedh një kryq të argjendtë në pjesën e altarit të cilin e fut në xhep.

Por nuk ndalon këtu, kthehet dhe sheh se ka ende për të vjedhur dhe merr menjëherë telefonin e priftit dhe e fut në xhepin e xhupit.

Sapo niset për t’u larguar përballet me të papriturën, priftin At Nikolla Xhufka që i del përpara dhe i thotë: Ndalo se të kapi kamera, çfarë more tek xhepi?

Pavarësisht se i tha se do e denonconte në polici, prifti i kishës nuk e bëri, ndërsa priti për shumë muaj që ky shtetas të kthehej dhe të kthente dhe kryqin e argjendtë dhe të kërkonte falje, por një gjë e tillë nuk ndodhi.

Në këtë video që prifti At Nikolla Xhufka i dërgoi tvklan.al shihen qartë veprimet e hajdutit.

