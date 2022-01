Gazetari Artan Hoxha i ka bërë një thirrje këngëtarit të njohur të muzikës popullore, i cili ka kënduar një këngë për Bashën dhe Berishën.

“Ndaje mendje me ke je?! O me Bacin, o me Lulin, te dy bashke ne te njejten kenge, nuk mund te qendrojne me…”, i shkruan gazetari.

Pas këtij postimi ka ardhur reagimi i vetë këngëtarit Arif Dushaj.

“Artan Hoxha hahahahahahaha mos u shqetsoni se sapo te marojn zgjedhjet cili ta marr doj boj nje keng te fort se matrijal kam boll sidomos me kto trazirat e fundit na kan nderu ahahaha”, shkruan Arif Dushaj.

Nuk ka munguar as reagimi i këngëtarit Perlat Sheqeri, i cili shkruan: “Ahahahh Artan Hoxha. Nfakt Arif Dushaj e ka kendu ne kohen kur Lulashi ishte me Bacin.

Gjithsesi Une me Arifin jemi ne unison, DO I KENDOJME FITUESIT TE VERTET NE KRYE TE PD,, Biles do i bejme nje kenge HIMNI I PD”./m.j