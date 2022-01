Nga Erion Braçe

ARMANDO DUKA PO KERKON NJE MANDAT TE GJASHTE!

KA SHUAR FUTBOLLIN NGA

GJYSMA E #SHQIPERISE DHE

ENDE KERKON TE QENDROJE!

Nje #SUPERLIGE e vogel,

ka perjashtuar gjysmen e Shqiperise nga futbolli si vullnet i tij; keshtu e kontrollon, paravendos, fikson.

Kush fiton KAMPIONATIN, KUPEN,

kap EVROPEN, pra merr parate e futbollit-te gjitha parate e tij e ne funksion te kesaj, kush bie nga Superliga, kategoria e kush SHUHET FARE e vendos ai!

Ka shuar futbollin ne Lushnjen e Roza Haxhiut e gjithe Haxhilereve qe i dhane tonin futbollit aty;

Ka shuar futbollin ne Fierin e Loni Papuciut e Majacit te madh;

Ka shuar futbollin ne Beratin e Arberve, te gjithe Arberve qe bene golat e kampionateve ne vite;

Ka shuar futbollin ne Gjirokastren e Sefedin Brahos se madh e Lefter Millos se pavdekshem, nje liste te gjate gjirokastritesh qe ben kombetaren e Shqiperise;

Ka shuar futbollin ne Vloren magjike te Mexhit Haxhiut, Bejkush Birces, FLAMURTARIT TE MADH te Beogradit e Barcelones se Kushtes e Rucit.

ESHTE NJE HISTORI E TERE E FUTBOLLIT TE SHQIPERISE QE ESHTE SHUAR PREJ TIJ!

E shihni cka bere apo jo?

Eshte nje pyetje qe ja drejtoj cdo qytetari qe rron me pasionin e futbollit;

ESHTE NJE PYETJE QE JA DREJTOJ KRYETAREVE TE BASHKIVE TE KETYRE QYTETEVE, GJYSMES SE SHQIPERISE, TE CILET-po me thone, QENKAN PERFSHIRE NE GARE PER TE RIZGJEDHUR ARMANDO DUKEN!

Kam nje pyetje per ta, jo si deputet, asfare si i tille, por si nje njeri qe cmendet pas futbollit;

E DINI CFARE PO BENI APO JO?

Keni paguar miliona euro ne 20 vite per futbollin e ARmando Dukes, jo per futbollin e femijeve por per futbollin e ARmando Dukes dhe keni marre pas SHUARJEN E FUTBOLLIT NE QYTETET TUAJA!

A e kuptoni sa ne borxh jeni me qytetaret tuaj per ti shkuar pas futbollit te ARmando Dukes?

Booooll!

Ndaluni ketu!

NUK KA ME PARA PER FUTBOLLIN E ARMANDO DUKES!

KA PARA PER FUTBOLLIN E FEMIJEVE!

Ndaj ndahuni me ARmando Duken,

nuk ka me mandat per te!