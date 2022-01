Në një intervistë në RTV Ora, kreu i PDK-së, Nard Ndoka u shpreh se nëse Olldashi do të ishte gjallë Basha nuk do të ishte sot në PD.

Sipas tij, Basha ka humbur mundësinë për të shkuar te Berisha lidhur me vendimin non grata dhe t’i kërkonte të tërhiqej Berisha ose të dorëhiqej ai.

Ndoka: Nëse Olldashi do të ishte gjallë Basha nuk do të ishte sot në PD. Basha kishte një mundësi ballore me Berishën që duhet t’i shkonte Berishës në zyrë pas vendimit non grata. T’i thoshte që të jepte dorëheqjen ose Berisha ose ai nga drejtimi i PD-së. Jam i bindur se Berisha do të gjente një mënyrë.

Vendimi u mor në mënyrë tinëzare, u mbyll grupi parlamentar në një dhomë dhe e shiti fjalimin e filmuar. Basha është një lider i shantazhueshëm. Bie në gjunjë para faktorit ndërkombëtar dhe kushdo që të shikon kështu të shantazhin.

/a.r