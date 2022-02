Kryedemokrati Lulzim Basha ka firmosur ditën e sotme peticionin për dekomunistizimin, teksa foli edhe për 20 shkurtin 1991, ditën kur u rrëzua busti i diktatorit Enver Hoxha.

Ish-deputeti Myslim Murrizi ka ironizuar këtë veprim të Bashës, duke u shprehur se kur e ka dëgjuar që Basha ka firmosur peticionin, i ka ardhur për të dhj***. Ai thotë se ka qenë ndër të vetmit nga deputetët e Grupit Parlamentar të PD-së në vitin 2017 që në ç do mbledhje kërkonte që çdo deputet të merrte pastërtinë e figurës te Autoriteti i Dosjeve, port ë gjithë nxiheshin dhe kishin frikë.

Postimi i plotë:

Sot 31 vjet mga rrezimi i bustit, por prej 31 vitesh idhtaret shpirteror te atij busti jane kudo

Me 20 shkurt 1991 simbolitikisht eshte dita e rrezimit te diktatures dhe nje tregues i qarte per fundin e çdo diktatori qe sado mund te kaleroj ne kalin e pushtetit, fundin do ta kete te njellojte me mostren e ketij busti

Shqiptaret besuan dhe menduan se me 20 shkurt u shemb diktatura dhe ra rregjimi, por sherbetoret e rregjimit dhe pisat qe i sherbyen diktatures dhe diktatorit jane sot ne çdo cep te politikes, ne maj te drejtesise, ne drejtim te shtetit e pushtetit, te mediave e administrates si copa m….. te shperndara me porosi

31 vite qe ne kete date flitet per antikomunizen e dekomunistizim, por komunistet, sigurimsat dhe spiunet e sigurimit jane kudo, dhe mbeshtesin njeri tjetrin nen rrogoz duke u tallur me Shqiptaret

Kur degjova sot se Luli paska firmosur peticionin per dekomunistizimin,me erdhi per te dhj…….

I kujtoj Lulit dhe 41 ish deputeteve te grupit parlamanter te shtatorit 2017, qe pse heshtnin, pse zverdheshin, pse nxiheshin e nuk belbezonin asnje fjale kur une pothuajse ne disa mbledhje radhe kerkoja qe çdo deputet te merte çertifikaten e pastertise se figures ne lidhje me te kaluaren e tij per periudhen bastarde komuniste?????

Te dali nje nga 41 deputetet e atehershem me gjith Lulin e ta mohoj apo kundershtoj kete fakt nese nuk eshte i vertete

Çfar frike kishin dhe pse nxiheshin si byth kusie gati gjysma e grupit?????

Nje pyetje te drejperdrejte kam edhe per grupin parlamentare te dale nga zgjedhjet e 25 prillit 2021 dhe per Lul dekomunistizuesin?

Sa sherbetore te rregjimit ke sot brenda grupit tend parlamentare???

Sa spiune te tjere te sigurimit ke ne kryesi, ne keshille kombetare, drejtues degesh apo kryesi degesh??

I nderuar Z Basha!

A me thua ,a ke ndonje qark qe nuk ke spiune sigurimi nga 59 deputetet qe “ emerove” me date 25 prill 2021??????

Para pak ditesh votove zgjatjen e vetingut per drejtesine se te bene synet ata qe te kane kapur prej fyti e prej veglash per hallet qe ke

Po si mund te jesh i besueshem per dekomunistizim kur Ti dhe grupi qe te rrethon voton per mender reformen e drejtesise se “ re” kur ajo drejtohet, komandohet dhe emerohet nga ish hetues, ish prokurore, ish gjygjtare dhe ish sigurimsa te rregjimit qe zotrote do ta deligjitimosh?????

A e di ti Z Basha qe Arben Kraja, Arben Rakipi, Sokol Sadushi, Ilir Panda, Kostaq Beluri, Bujar Sheshi, Ardjan Dvorani, Thoma Jano, Ludovik Dodaj, Nurihan Seiti e plot te tjere kane qene pjese e organeve famekeqe te diktatures dhe idhtare te atij busti qe Shqiptaret rrezuan me 20 shkurt???????

Para se te derdellisesh per protagonizem 16 vjeçar tendin ne rrezimin e bustit te diktatorit dhe dekomunistizimin, vendos njeher ne rresht grupin parlamentare tendin te marin çertifikaten e pastertise se figures nese kane qene apo jo spiune sigurimi, pastaj firmos peticione demagogjike

Thuaj Lul thuaj te gjitheve ato qe jane nga datelindja jote dhe më te medhenj te shkojne tek autoriteti i dosjeve e te deklarojne pastertine e tyre nese kane qene spiune te sigurimit e te komunizmit apo jo

Thuaj Zefit, Ramadanit, Flutures, Fatjonit, Ferdinanti, Kasemit, Enkeledit, Xhelalit, dhe kujdo qe ka qene 18 vjeç deri ne 8 dhjetor 1990, e pastaj ta besojme firmen ne peticion

Se per Spahon, Paloken, Noken, Vokshin etj mund te me thuash qe i ke shpallur armiq dhe nuk mban pergjegjesi

Qe mos merziten mbeshtetesit Tuaj dhe votuesit e emrave qe kam permendur, mir do ishte qe sa me shpejt te bejne publike çertifikaten e tyre te pastertise se figures, meqenese i perkasin nje force politike teorikisht jo komuniste

Do thote ndonje komentues qe pse meresh vetem me keta te PD???

Po sepse ne PS e kane per nder dhe ndjehen krenare qe kane qene sherbetore te atij rregjimi dhe ish spiune sigurimi sepse i kane sherbyer partise nga ka sot rrenjet partia e tyre.