Teksa fermerët dhe blegtorët ankohen se skema e miratuar, për të mbështetur financiarisht blegtorët për krerë dhe jo për litër është e pamjaftueshme, ministria jep shpjegimin e saj për këtë zgjedhje.

Enio Civici, zv.ministër i Bujqësisë, i ftuar në E-ZONE tha se synimi i kësaj skeme është stimulimi i krjimit të fermave më të mëdha.

“Jemi të mendimit se të financosh për krerë është një mënyrë për të nxitur më tej krijimin e femrave më të mëdha. Kjo formë do të stimulojë blegtorët të marin më shumë krerë, pse jo të bashkohen me njëri tjetrin dhe të mos mbeten në ferma të vogla me 5 apo 7 krerë lopë. Ndërsa skema e mbështetjes për litër, është një skemë e vështirë për tu zbatuar. Nuk mund të ndjekësh zinxhirin e plotë të kësaj skeme dhe abuzimet e mundshme që mund të kryhen nga fermeri deri tek fabrikat”, u shpreh Civici.