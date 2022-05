Ish-deputeti Myslim Murrizi ka shpërthyer me tone të ashpra Gazment Bardhit, i cili e akuzoi se kur ishte deputet ka bashkuar votat me Edi Ramën.

Me anë të një statusi të gjatë në Facebook, Murrizi thotë se nuk ka votuar asnjë ligj të qeverisë, me përjashtim të atyre që ai i konsideron të rëndësishme, siç janë ndryshimet kushtetuese për listat e hapura.

Murrizi e quan Bardhin një mashtrues ordiner, që përfaqëson një grusht fundërrinash në politikë dhe në Partinë Demokratike.

Murrizi ka kërkuar transprencë, duke thënë se le të marrin të gjitha procesverbalet dhe të shikojnë si ai ka votuar gjatë kohës që ishte deputet në Parlamentin shqiptar.

“Nuk kam votuar as marrëveshjen tende te piste te 5 qershorit as kodin zgjedhor te Gjiknurit pas ndryshimeve Kushtetuese. Kam votuar ndryshimet Kushtetuese për lista të hapura me prag kombëtar 1 % e do ti votoja perseri po te isha deputet, sepse jam kundra emërimit te deputeteve nga mender kryetar e spurdhjak sekretar si soj yt. Jam krenar qe fitova ne Gjykate Kushtetuese dhe rrezova herësin e ndyre te Gjiknurit te dakordesuar me Lulin dhe ju zj Garze qe jo vetëm nuk i ankimuat ne Gjykate Kushtetuese por lobuat qe te rrezonit kërkesen time”, ka shkruar ndër të tjera Murrizi.

REAGIMI I PLOTE I MURRIZIT

Nje kujtes per Garz Bardhat dhe sivllezer e simotrat e kesaj kategorie qe perfaqesojne nje sekt perversesh te shoqerise dhe nje grusht funderrinash ne politike dhe PD

Nga shkurti 2019 deri ne seancen e fundit te korrikur 2021 shko kerko tek drejtoria e seancave dhe me gjej nje ligj te mazhorances qe kam votuar dhe publikoje e mos u bej siç je ne fakt ne fb

Kam votuar vetem ligjet e reformes ne drejtesi dhe ratifikimet e marreveshjeve nderkombetare dhe blerjet e vaksinave

Nuk kam votuar as marreveshjen tende te piste te 5 qershorit as kodin zgjedhor te gjiknurit pas ndryshimeve Kushtetuese

Kam votuar ndryshimet Kushtetuese per LISTA TE HAPURA DHE PRAG KOMBETAR 1 % e do ti votoja perseri po te isha deputet, sepse jam kundra emerimit te deputeteve nga mender kryetar e spurdhjak sekretar si soj yt

Jam krenar qe fitova ne Gjykate Kushtetuese dhe rrezova heresin e ndyre te gjiknurit te dakordesuar me lulin dhe ju zj Garze qe jo vetem nuk i ankimuat ne Gjykate Kushtetuese por lobuat qe te rrezonit kerkesen time

Edhe prishjen e koalicioneve ne Kushtetute ,ishte pazar i juaj me Ramen per ti hequr mundesine partive te vogla qe mund te grupoheshin bashke e per ti detyruar kr e tyre te pranonin çdo renditje tek lista e PD siç ndodhi me Nard Ndoken,se ndryshe pse nuk e ankimuat ne Gjykate Kushtetuese????

Prishjen e koalicinove e keni patur pazar te 5 qershorit per te shuar lsi dhe denglat shiti atyre qe te lepihen jo mua se di çdo pazar te piste te lulit

Do te kembengul kudo dhe ne çdo ambjent politik qe Shqiptaret te zgjedhin me vote DEPUTETET e Tyre ,qe te mos kete me ne Kuvend mostra e funderrina qe kane emra burash e veshin fustane, heqin vetullat dhe lyejne buzet, sepse une besoj ne ZOT dhe e kam te shenjte FAMILJEN

Thuaj edhe Gjekmarkajt e Alibejes meqenese njeri eshte tani e tjetri ishte zevendes i Lindites qe te marin dhe te zbardhin te gjitha proçesverbalet e çdo seance e te shikojme si kam votuar une

Meri garze meri ,dhe kur te gjesh kohe lexoi e plasi syte e pastaj bej si kone zonjash ne fb se devijacione te ndyre te rraces njerezore si fytyra jote nuk me perbaltim e nuk me bejne dot pale me ps me rilindjen e ramen

Bile kerko edhe tek prokurimet publike garze dhe shif e verifiko per 30 vjet rresht a kam mar ndonje lek nga parat publike????

Nese gjen nje tender si ato qe kane mare ato qe ke patur neper lista ti dhe luli, publikoi

Shif edhe per leje ndertimi garze se nuk late kazan pa lepire ne kohen qe mbajta mandatin si ti dhe lyli e nje grusht plehrash se e mbajta mandatin per nje leje pallati

Gjeje nje leje te firmes MURRIZI ne Tirane dhe publikije pervers i ndyre, dhe mashtrues ordiner qe thoje nuk po blindojme PD por po rregullojme nje zyrat me krevat

Une kam 32 vjet ne politik dhe nuk kam asnje vendim gjykate te jem denuar si shpifes e i paftyre siç jeni denuar ju lyli e plot tabake nga soj juaj

Per te ndryshuar KUSHTETUTEN per mire dhe per me shume demokraci e qe te kete vlere vota e Shqiptareve per te zgjedhur Deputet, KR Bashkie, apo keshilltare do ta bashkoja voten me çdo parti politike po te me jepej mundesia bile edhe me enverin e enveriste te konvertuar ne mender demutkrat interesi si soj yt dhe lyli

Ndersa per te prishur Kushtetuten siç ka bere PD dhe lyli ne prill 2008, se ti ke qene ne ps atehere, nuk do ta beja kurrë.