Zbardhen të tjera detaje nga dosja hetimore nga rrëfimi i Indrit Beqirajt, i cili ka treguar sesi i merrte porositë për vrasje. Sot, në emisionin “Në shënjestër”, Beqiraj tregon për rastin e ushtarakut, Altin Celami, i cili gjithashtu u arrestua në kuadër të operacionit ‘Porositësi’. Sipas dosjes hetimore mësohet se Celami del se u siguronte armë, vrasësve me pagesë. Në rastin e Flamur Bejkos, kishte kërkuar një atentat me eksploziv. Por edhe në këtë rast, Indrit Beqiraj u tërhoq në momentin e fundit, duke u kursyer jetën dy vëllezërve.

“Unë qëndrova i mbyllur derisa Kasandri ra në burg dhe Arben Mërkuri u vra nga persona që nuk i njoh. Gjatë kësaj periudhës që qëndrova i mbyllur më është afruar shtetasi Flamur Bejko që quhet edhe Mul Çami, polic tek burgu në Durrës. Ai kishte një problem me dy vëllezër nga Çezma e Ferrës, të cilët e kishin rrahur, dhe më kërkonte që ti dëmtoja. Për këtë gjatë muajit nëntor 2021, më dha 1 500 euro për të blerë një pistoletë. Unë e bleva pistoletën. Ai nuk e mori, por ma la mua. Muli më ka treguar banesën ku jetojnë këto dy djemtë, pas Drejtorisë së Policisë Durrës. Sipas Mulit ata i kishin borxh një shumë parash, por nuk ia kishin dhënë paratë. Gjatë kohës që po bisedoja me Mulin, njoha nga Përparim Guza edhe Pëllumb Hoxhën dhe Jeti Hoxhën. Ku njëri është nga Fushë- Kruja dhe tjetri nga Bulqiza. Ata më sollën një sasi tritoli. Tritolin e herës së parë e kam shitur tek shtetasi Aldo Mamaqi për 2 500 euro. Në rastin e parë unë i thashë Mulit që tritolin vëllezërve t’ua vendosim atyre tek banesa. Në fakt e gënjeva, pasi unë tritolin e kisha shitur. Ndërsa Mulit i thashë se nuk plasi. Jeti më solli edhe 4 kilogramë të tjerë. U shkëputa nga Muli me justifikimin nuk do e bëja dot punën, po në fakt nuk merresha fare me atë,”- shtoi Beqiraj.

Dëshmia e Beqirajt vjen pas arrestimit të 3 tetorit. Në fakt e gjitha i faturohet një rastësie, ku dy vëllezërit ishin nisur për atentat ndaj Landi Muharremit i njohur si “Rrumi”. Por në rrugë e sipër ata u përplasën me njerëzit e Rrumit, që morën peng për disa orë Indrit Beqirajn. Në dosje nuk thuhet shkaku i pengmarrjes dhe sherrit mes tyre, por përmes këtij rrëfimi nis gjithçka dhe vëllezërit vetëofrohen si të penduar duke zbërthyer të gjithë grupin kriminal ku ishin pjesë dhe nga i cili kishin marrë porosi për të paktën katër vrasje në Tiranë dhe Durrës. Pasi kanë parë Policinë, ata janë detyruar të lënë të lirë Beqirajn dhe më pas ky konflikt ka sjellë edhe rrëfimin e dy vëllezëve, 32 dhe 38 vjeç. Bashkë me ta, Policia arrestoi edhe 13 persona të tjerë. Grupi akuzohen për grup të strukturuar kriminal ndërsa akuzohen për dy vrasje dhe 3 atentate. Ata akuzohen për vrasjen e Erion çelës, i cili u ngatërrua dhe ishte shënjestra e gabuar pasi Kevin Zeneli kërkonte të vriste Geron Hasanbelliun. Më pas, ata akuzohen se vranë në bashkëpunim Arben Mërkurin alias Maneci, pasi kishin marrë porosi nga Kasandër Noga. Kumbari kryesor i operacionit është Kasandër Noga që ndodhet në burg në Belgjikë. Noga ka një hasmëri me Erion Hasanbelliut që nis që prej viteve 2000 e kulmoi me masakrën e Sanatoriumit. Pjesë e grupit janë edhe një oficer policie burgjesh, Flamur Bejko që iu dha 3500 euro për vrasjen e Saimir Zotkajt dhe një personi tjetër të identifikuar si I.H.

