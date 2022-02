Ministri i Mbrojtjes së Ukrainës ka akuzuar liderin rus, Vladimir Putin se po përpiqet të ringjallë ish-Bashkimin e Republikave Socialiste Sovjetike (BRSS).

Në një letër drejtuar forcave të armatosura të Kievit, Oleksii Reznikov tha se vendimi i Moskës për të njohur dy rajone të shkëputura në Ukrainën lindore trego se Kremlini ka bërë një hap tjetër drejt ringjalljes së bllokut i cili u shemb në 1991.

“Kremlini bëri një hap tjetër drejt ringjalljes së Bashkimit Sovjetik. Me Paktin e ri të Varshavës dhe Murin e ri të Berlinit, e vetmja gjë që e ndan nga kjo është Ukraina dhe ushtria ukrainase. Zgjedhja jonë është shumë e thjeshtë, të mbrojmë vendin tonë, shtëpinë tonë dhe të afërmit tanë. Asgjë nuk ka ndryshuar për ne,” vazhdoi ai. “Ka disa sfida të vështira përpara. Do të ketë një humbje. Do të duhet të kaloni dhimbjen, të kapërceni frikën dhe tradhtinë. Por fitorja na pret. Sepse ne jemi në tokën tonë dhe e vërteta është pas nesh.”

Reznikov akuzoi gjithashtu Moskën për sjellje “kriminale” dhe për përpjekje për “të mbajtur peng botën e lirë”.

