Me pjesëmarrjen e aktorit të madh hollivudian, Morgan Freeman, në ceremoni pati valle me shpata, numra kërcimi dhe një spektakël dritash të jashtëzakonshëm. Pas lajmeve se shumë këngëtarë të mëdhenj kishin refuzuar të merrnin pjesë në ceremoni, për shkak të akuzave për abuzime me të drejtat e njeriut në Katar, në skenë u ngjit vetëm këngëtari koreano-jugor Jung Kook.