Nga Mustafa Nano

Sot në Parlament është fotografuar Flamur Noka duke shkëmbyer mesazhe me Lindita Nikollën e Ulsi Manjën. Portalet e raportuan këtë fakt si lajmin e ditës, duke bërë edhe insinuata në kurriz të Flamur Nokës. Ky i fundit ishte bërë lajm ndërkohë duke pritur Berishën te porta e hyrjes, dhe ky është një rol që ai e bën me qejf. Edhe i ka hije. Duket sikur nuk di të bëjë gjë tjetër, veçse të adhurojë Berishën e ta imitojë atë.

Por fotot e Nokës te dera, duke pritur boss-in e përjetshëm të tij, ishin thjesht argëtuese, ndërsa fotot e telefonit të tij, ku lexohen emrat e Nikollës e Manjës, kishin ngarkesë politike. Mesazhi ishte: “Noka bashkëpunon me socialistët”. Dhe Noka, e berishianët në përgjithësi, janë viktimat ideale të lojrave të tilla. I meritojnë këto spekullime të trasha. Sepse ata kanë bërë gjithë kohën të tilla. I fundit spekullim i bujshëm ishte ai që para tri ditësh bëri Berisha, i cili në Facebook publikoi një foto të shkrepur brenda kishës së Shën Palit, ku Rama e Basha, në distancë nga njëri-tjetri, po merreshin me celularin. Shpikja e Berishës ishte: “Po bëjnë afera së bashku”.

Njerëzit e Bashës e morën këtë lajm mbi “flirtin” mes Nokës e socialistëve, dhe e lexuan ashtu si donin, në stilin berishian që, me sa duket, u përket të gjithë demokratëve. Spekullimi iu besua Enkeleid Alibeajt, i cili postoi në rrjetet sociale mesazhin që vijon:

“Që prej 9 shtatorit, Sali Berisha, për të hequr vëmendjen nga non grata e tij për korrupsion, ka nisur një fushatë të turpshme shpifjesh e mashtrimesh kundër lidershpit të PD. Ndërsa hedh mashtrime nga më ordineret, familjarët dhe bashkëpunëtorët e tij vazhdojnë të pasurohen duke bashkëpunuar me Edi Ramën dhe qeverinë e tij. Edi Ramës i duhet një njeri si Sali Berisha, ish-kryeministri i vetëm në Europë i shpallur non grata për korrupsion, një njeri i izoluar nga SHBA dhe BE. Prandaj Rama i ka vënë në dispozicion gjithë makinerinë e propagandës së tij duke bashkëpunuar më së miri me të, siç ndodh dhe në këtë komunikim të kapur nga mediat ku Flamur Noka bashkërendon me Ulsi Manjën dhe Lindita Nikollen.

Nga njëra anë ndajnë pazare dhe koordinojnë luftën kundër PD, nga ana tjetër foltorexhinjte non-grata sulmojnë lidershipin e PD. Kushdo me sy në ballë e mend në kokë e kupton tashmë se në Shqipëri ka vetëm një opozitë, që është PD. Rama dhe Berisha janë njësoj. Zgjidh Ramën dhe merr edhe Berishën. Zgjidh Berishën dhe merr Ramën.”

Pas kësaj erdhi reagimi i Flamur Nokës, i cili, përveç gjestikulacionit e posturës, huazon nga Berisha edhe gjetjet stilistike, hiperbolat, epitetet: “Shoqata e Bravave sot nepermjes pengut te Kapllan Pallateve te 5 Majit paska ciceruar kunder meje. Une kurre nuk kam bere e as bej biseda per pallate te 5 Maji a tjeterkund, dhe as per para inceneratoresh sic ben kreu i shoqates me zevendesen e tij, apo media qe iu ben fushate atyre. Une kam komunikuar me Kryetaren e kuvendit qe t’i jepet fjala ish Kryeministrit Berisha. Sms-ja e tregon qarte. Ulsiun ta pyesin se pse kam komunikuar. Nuk kam bere pazare qe te me fusë ne pune gruan sic i ka kerkuar pengu i pallateve te 5 Majit. Flamur Noka i ka kerkuar te rrijë larg pazareve Rama-Brava ne Diber. Jua thote vete ai pse debatuam. Se kush ben pazare shqiptaret e kane pare ne 17 Maj. Milionat dhe karriket e ministrave nga Edi Rama i kane marre vetem kllounet e shoqates Basha – Bardhi, ndersa Flamur Noka bashke me gjithe demokratet e vertete kane marre burgjet e regjimit, gazin lotsjelles dhe 6 pale zgjedhje te humbura si fature e pazareve Rama – Brava. Ditet ne vazhdim do tregojne se pse deshtoi komisioni i inceratoreve e kush perfitoi e çfare ndodhi ne pazarin Rama-Brava.”

Një gjë është e sigurt: Këta njerëz mund të bëjnë gjëra më inteligjente sesa kaq.

/b.h