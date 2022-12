Në takimin me banorët e Njësisë 7 në Tiranë, Sali Berisha është shprehur se asgjë nuk do t’i ndalë protestuesit që të protestojnë në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.

Gjatë fjalës së tij, Berisha ka thënë se protesta që do të mbahet me datë 6 Dhjetor në Tiranë, “e ka tronditur kryeministrin Rama” pasi sipas Berishës “kjo protestë do t’i tregojë fytyrën e tij të vërtetë para botës dhe Europës”.

“Duhet të punojmë shumë këto ditë që kanë ngelur. Nuk e di a i keni dëgjuar komunikatat e tij: Kjo rrugë do të punojë, kjo rrugë nuk do të punojë. Rrugët janë të qytetarëve opozitarë, asgjë nuk do të mund të na pengojë ne për të dalë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, asgjë nuk duhet të pengojë popullin opozitar nga Konispoili në Vermosh të mblidhet me datën 6 në Tiranë.

Por për qëllime praktike: Le të hapim dyert për familjarët dhe të afërmit tanë që të vijnë në datën 5 në Tiranë dhe të dalin të gjithë bashkarisht në këtë protestë historike që e ka tronditur deri në palcë sepse e di që kjo protestë i tregon fytyrën e tij e para mbarë Europës dhe botës.

E di që kjo protestë do të vëzhgohet dhe do të ndiqet nga 1 mijë gazetarë dhe media të Europës dhe të botës dhe në këtë rast ne do të paraqesim realitetetin e regjimit të tij monist. Ne do të qëndrojmë për vlerat e lirisë dhe me datën 6 do të kemi bekimin dhe simpoatikë e qytetarëve të lirë në Europë dhe në botë dhe të shqiptarëve në 4 anët e trojeve shqiptare”, deklaroi Berisha.

Nderkohe qe mbetet mister fakti nese vete Sali Berisha do te qendroje ne pallatin ku ka banesen e tij ne rrugen “Mustafa Matohiti” ne Tirane, brenda “perimetrit” te sigurise se vendosur nga policia per aigurine e samitit te lidereve te BE me ata te Ballkanit Perendimor dhe te prese njerez per te qene gati per protesten e 6 dhjetorit ne bulevard, apo do te shkoje ne vilen e tij ne Gjirin e Lalzit. Gjasat jane per kete te dyten./m.j