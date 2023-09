Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Anila Denaj, gjatë një vizite në Shirokë të Shkodrës, u ka bërë thirrje peshkatërëve për të rritur bashkëpunimin me pushtetin vendor dhe qendror me qëllim forcimin e ekosistemit natyror dhe kthimin e kësaj pasurie natyrore në një motor gjenerimi të ekonomisë për banorët e zonës.

Ministrja Denaj, u shoqërua në këtë viztë nga Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali, si dhe Kryebashkiakut i Shkodrës Benet Beci.

“Në vizitën e parë në terren në Shirokë, së bashku me kolegen Spiropali, të mikpritur nga Kryetari i Bashkisë Benet Beci dhe përfaqësuesit e shoqatës së menaxhimit të peshkimit, biseduam mbi të gjitha problematikat që ata kanë”, bën të ditur Denaj përmes rrjeteve Sociale.

“Këta peshkatare, që jetën e tyre e kanë lidhur me peshkimin, nuk shërbejnë vetëm për familjet e tyre, por dhe për numrin e madh të turisteve vendas dhe të huaj, që gjatë këtij viti arritën shifra record”, vijoi ajo

Denaj bëri të ditura dhe pikat mbi të cilat u diskutua me peshkatarët. “Gjatë bisedës me ta diskutuam mjaft çështje si gjuetia pa kriter, pamundësia për të krijuar njësi ekonomike për kultivimin e peshkut, si dhe heqja e rrethimeve amatore”, sqaron Denaj.

“Ftova anëtarët e kësaj shoqate që të rrisin bashkëpunimin me pushtetin vendor, me besimin që me kryetarin shume aktiv të bashkisë, z. Beci, liqeni i Shkodrës, si pasuri natyrore të marrë vëmendjen e duhur duke u kthyer në motor gjenerimi ekonomie për banorët e kësaj zone, por mbi të gjitha për ekosistemin tonë natyror”, përfundon ajo.