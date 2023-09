Udhëzimi i Ministrisë së Arsimit të viti 2018, i cili kërkonte dorëzimin e celularëve në klasë dhe nisjes së procesit mësimor pa to është pasuar nga një tjetër udhëzim për këtë vit të ri shkollor.

Sipas udhëzimit të fundit nuk do të lejohet marrja e aparateve celular në institucionet shkollore me përjashtim të rasteve të veçanta

Të gjithë prindërit janë njoftuar që nxënësit duhet të paraqiten në shkollë këtë vit pa celular në të kundërt nëse konstatohen me telefon në ambientet e brendshme të shkollës aparati do të dorëzohet në drejtori dhe do t’i kthehet nxënësit në fund të vitit shkollor.

Sipas udhëzimit të fundit do të lejohen të marrin telefonat me vete vetëm ata nxënës që kanë arsye shëndetësore. Përpjekja për mospërdorimin e celularëve në shkollë ka rezultuar e pasuksesshme në vitet e mëparshme.

Të ndodhur përballë një ngërçi të tillë Ministria e Arsimit ka nxjerrë udhëzimin e ri për mos lejimin e aparateve celular në ambientet e shkollës, duke mos e lënë më në ndërgjegjen apo dëshirën e vetë nxënësve për të dorëzuar apo jo celularët në nisje të mësimit./m.j