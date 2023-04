Duket se nuk do të jetë një përballje e lehtë ajo mes Napolit dhe Milanit në ndeshjen e kthimit në Champions League, për një vend në gjysmëfinale.

Kuqezinjtë mbërritën të hënën në qytetin jugor dhe që prej atij momenti, hoteli ku qëndojnë është rrethuar nga një numër i madh tifozësh të kaltër.

Pothuajse deri në orët e para të mëngjesit, fansat kanë qëndruar para hyrjes së hotelit dhe kanë kënduar dhe hedhur fishekzjarrë, për të ndikuar sado pak në gjumin e djemve të Piolit, që shkojnë në këtë takim me një gol të shënuar në Milano.

Fatmirësisht, nuk është shënuar asnjë incident, teksa e gjithë ngjarja është shoqëruar nga forca të shumta policie.

