Presidenti Ilir Meta ka reaguar me shqetësim për nivelin ku kanë arritur çmimet e karburanteve në vendin tonë si dhe produkteve të shportës.

Në një postim në rrjetet sociale, kreu i shtetit thotë se me rritjen e çmimeve të karburanteve nga fillimi i shkurtit 2022,”duke arritur nivele rekord, po i afrohen 200 lekëve për litër”.

“Në muajt e fundit të vitit 2021 dhe fillim të 2022, familjet shqiptare, përveç karburanteve, pothuajse çdo produkt po e blejnë më shtrenjtë”.

POSTIMI I PLOTE

📊📉🇦🇱 EKONOMIA NUK MUND T’U LIHET NË DORË AVENTURIERËVE, QË PO VARFËROJNË SHQIPTARËT DHE PO FALIMENTOJNË SHQIPËRINË!

Me nivelin më të ulët të pagës minimale krahasuar me vendet e rajonit, rritja e çmimeve në Shqipëri nuk ka të ndalur.

Sipas të dhënave të EUROSTAT aktualisht, paga minimale në shkallë vendi është:

📌 Në Shqipëri🇦🇱 248.4 Euro

📌 Në Maqedoninë e Veriut🇲🇰 366.1 Euro

📌 Në Serbi🇷🇸 401.4 Euro

📌 Në Malin e Zi🇲🇪 532.5 Euro.

Ndërkohë nga fillimi i shkurtit 2022, çmimet e karburanteve në Shqipëri u rritën sërish me gati 8 lekë për litër, duke arritur nivele rekord, teksa po i afrohen 200 lekëve për litër.

Në muajt e fundit të vitit 2021 dhe fillim të 2022, familjet shqiptare, përveç karburanteve, pothuajse çdo produkt po e blejnë më shtrenjtë.

📌 Çmimet e ushqimeve janë rritur me 4.5%

📌 Shërbimet e transportit janë rritur me 6.9%

📌 Shpenzimet familjare për shëndetësinë janë rritur me 28%.

Çmimet në Shqipëri i vendosin oligarkët dhe jo tregu!