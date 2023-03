Lionel Messi është një nga lojtarët që nuk njeh limite, teksa rekordet që ai ka vendosur janë të panumërt. 35-vitet që ka mbi supe janë vetëm një numër për të, teksa së fundmi argjentinasi ka thyer një tjetër rekord. Sulmuesi shërbeu saktë për Mbappe në fundin e ndeshjes ndaj Brest, por ky nuk ishte një asist dosido, pasi është i 300 në karrierën e Messit.

Asnjë lojtar tjerë nuk ka arritur një rekord të tillë më parë në nivele të larta, me Messin që vendos një tjetër rekord të veçantë, që do të jetë e vështirë për t’u arritur. Messi u kurorëzua kampion bote në fundin e vitit të shkuar, duke mundur me Argjentinën e tij Francën në finalen e Katarit.