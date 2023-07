Mesazhi i postuar ditën e sotme nga ish-zv/kryeministri Arben Ahmetaj, mori vëmndjen pasi ishte edhe reagimi i parë zyrtar, që nga momenti kur u publikua kërkesa e SPAK për arrestimin dhe hetimin e mëtejshëm ndaj tij.

Sipas ish-deputetit Halit Valteri, letra e hapur e Ahmetajt ishte një mesazh i koduar, ku paralajmërohet ose dështimi i Reformës në Drejtësi ose rënia e ‘kokës së mbretit’, i cili sipas Valterit në këtë rast është kryeministri Rama.

“Unë shikoj një hapje lufte kur thotë o do bjerë koka e mbretit… sigurisht koka e mbretit nuk është koka e tij, koka e mbretit flasim për kokën e Kryeministrit, ose fundi i revolucionit, revolucioni është kjo drejtësia e re e cila po bëhet kakofoni me dënimë policësh dhe tek-tuk ndonjë politikan i cili shumë shpejt do të marrë atë pafajësinë.”

Sipas Valterit, rasti i Ahmetajt më shumë se një hetim që lidhet me inceneratorët është një dënim politik.

“Drejtësia mendoj se e ka humbur busullën tek dosja e Arben Ahmetajt, pasi është marrë më shumë tek hetimi pasuror i z.Ahmetaj sesa tek inceneratorët. Shikoj që më shumë është një dënim politk, se sa një dënim, i cili e lidh me incenerimin.”

Ndërkohë, i pyetur nëse është vërtetë i korruptuar z.Ahmetaj në këndvështrimin e tij, Valteri zgjodhi të përgjigjet me frazë se ‘ku ka zë, nuk është pa gjë’.

“A është i korruptuar Arben Ahmetaj? Ku ka zë, nuk ëshët pa gjë. A ka pasur lidhje Arben Ahmetaj me oligarkët? A ka pasur lidhje Arben Ahmetaj me ministra, bisnesmenë,etj..? Duhet të hetohen të gjitha dhe z.Ahmetaj të japë përgjigje përpara ligjit.”

Ish-deputeti i drejtoi edhe një thirrje ish-zv/kryeministrit ku i kërkoi të tregojë çdokënd që është i lidhur, në rast se është i përfshirë në këtë aferë, edhe në rast se bëhet fjalë për kryeministrin Rama.

“Nëse z.Ahmetaj është i përfshirë në këtë aferë ose ka të bëjë me Klodian Zoton, Mirel Mërtirin, bëj një nder publik Shqipërisë dhe bëj një nder vendit tënd, trego çdo lidhje, çdo politikan, qoftë i fortë, qoftë i dobët, qoftë i mesëm, qoftë me emër të madh, qoftë me emër të vogë… pa dallim figure, qoftë ai Edi Rama, qoftë ai Ilir Meta, qoftë ai z.Veliaj, qoftë z.Berisha, Basha… etj etj.”