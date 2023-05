Irani aktualisht po përballet me një krizë të rëndë ekonomike, e cila është shkaktuar nga korrupsioni i shfrenuar dhe keqmenaxhimi. Inflacioni është rritur në nivele të papara dhe monedha e vendit ka pësuar një goditje të konsiderueshme, duke humbur shumë nga vlera e saj. Pavarësisht përpjekjeve të zyrtarëve për të minimizuar rëndësinë e situatës, media shtetërore ka pranuar me ngurrim katastrofën e pamohueshme financiare që ka goditur kombin.

Ky debakël ekonomik shënon krizën më të rëndë me të cilën është përballur Irani në një shekull. Është e qartë se nivelet më të larta të regjimit, duke përfshirë Ali Khamenei dhe Gardën Revolucionare (IRGC), janë fajtorë. Ndërhyrja dhe ndikimi i tyre e kanë përkeqësuar një situatë tashmë të pasigurt.

Më poshtë janë disa citime dhe paralajmërime të fundit nga mediat shtetërore.

“Në përgjigje të pyetjes së gazetarit nëse punëtorët mund të jetojnë me pagë minimale, ministri i Punës, Solat Mortazavi, tha se janë të kënaqur me atë që kanë! Por duhet t’i themi ministrit se ka kohë që punëtorët nuk kanë asgjë! Si në tokë mund të sigurojnë jetesën me rrogën e pakët prej 84 milionë rialesh?”. Gazeta shtetërore Ebtekar shkroi më 4 maj.

“Ministri nuk tha se si punëtorët mund të paguajnë qiratë e tyre. Një punëtor beqar që nuk ka shtëpi duhet të luftojë për të përballuar ushqimin, e lëre më një punëtor i martuar. Sipas ekspertëve, nëse punëtorët duan të blejnë një shtëpi në zonën më rurale të kryeqytetit, ata nuk duhet të prekin pagën e tyre për të paktën 12 muaj, por askush nuk thotë se si do të përballonin kostot e jetesës dhe rritjen e”Shoqëria vuan nga joefikasiteti, por nuk është shoqëria ajo që është joefikase. Është sistemi qeverisës që është i përfshirë nga keqmenaxhimi. Shoqëria jonë vuan nga grumbullimi i problemeve. Pothuajse dhjetë vjet më parë, ne thamë se shoqëria iraniane është një shoqëri me çështje të pazgjidhura”, shkroi gazeta Sharq më 4 maj.

“Shoqëria mendon se askush nuk zgjidh probleme të tilla si ndotja e ajrit, mungesa e ujit, trafiku i lartë, papunësia, inflacioni, moszhvillimi urban dhe ikja masive e trurit. Njerëzit shohin akumulimin e çështjeve dhe mosefektivitetin e qeverisë. Në të njëjtën kohë, shoqëria ndjen se po përballet me rritjen e tensionit ndërkombëtar. Tani ju po përballeni me një shoqëri të pakënaqur me drejtësi. Do të thotë që nuk mund t’u kërkosh më njerëzve që ta tolerojnë atë”, shton gazeta.

“Mjerisht, hendeku mes njerëzve dhe sistemit në pushtet rritet çdo ditë. Ata si unë që kanë tribunën dhe pushtetin e rrisin këtë përçarje në vend që ta pakësojnë. Ata e kanë dëmtuar këtë vend që shtiret si shërbëtorë të popullit. Të kesh bukë dhe një shenjë lutjeje në ballë nuk të bën shenjt. Njerëzit mbajnë zyrtarë të korruptuar dhe urrejnë të afërmit e mi që refuzojnë të thërrasin korrupsionin”, shkroi Sharq në një artikull më 6 maj, duke cituar një udhëheqës imagjinar të lutjes së së premtes që fliste për problemet e njerëzve.

“Kur qeveria refuzon të shohë realitetin ose ta shtrembërojë atë, njerëzit humbasin besimin e tyre. Kur në shoqëri mbretëron mosbesimi, gjithçka shkon keq. Si mund të zbatojnë autoritetet planet e tyre ekonomike, nëse kanë një të tillë, në një shoqëri ku njerëzit nuk besojnë në asgjë? Tendenca shqetësuese e rritjes së mosbesimit të publikut është për shkak të paaftësisë dhe keqmenaxhimit të qeverise.