“Stop” ishte në Kurbin, pasi File Lleshi tregoi se jetonte me bashkëshortin dhe djalin e saj të madh në një shtëpi, të blerë prej 20 vitesh. Djali i vogël jetonte me familjen e tij, në një shtëpi tjetër.

Të dyja familjet kishin certifikata pronësie të ndryshme, por në përbërje familjare ishin së bashku. Prej tërmetit të 2019-ës, shtëpia e saj doli me dëmtim DS4 për shembje dhe shtëpia e djalit të vogël për riparim.

Ajo tha se tashmë është në shtëpi me qira, por nuk përfitoi nga rindërtimi, pasi bashkë me djalin, ishin në të njëjtën certifikatë.

Zonja tregoi se ka qenë me kancer dhe është operuar, ndaj nuk e di, sa mund të jetojë. Bashkëshorti i saj ka ndërruar jetë.

“Unë jam në kushte skandalozë. Problemi qëndron se në momentin e tërmetit kemi qenë në një certifikatë. Unë, burri, ndjesë pastë dhe djali i vogël. Këtu është gjithë problemi. Në Nëntor ra tërmeti, në Dhjetor u diagnostikova me kancer. Më 17 Janar 2020 jam operuar dhe mendova se do marr shtëpi tek turku. Më thonin je e para, je e para. Kur u ndanë të turkut unë nuk mora shtëpi. Burri im po bën 1 vit që ka vdekur dhe ka hyrë me merakun e shtëpisë në dhe. Dua shtëpinë se e kam blerë me djersë. Unë jam sot për nesër, jam me një sëmundje të pashërueshme”, tha denoncuesja.

“Stop” iu drejtua Bashkisë së Kurbinit, ku Nertila Toma, përgjegjëse e zyrës së rindërtimit, thotë, se sipas aktit normativ nr. 9, thuhet, se nuk mund të përfitohet dy herë nga një familje dhe sipas certifikatës së Gjendjes Civile të depozituar, vendbanimi në kohën e tërmetit, ka qenë tek shtëpia e djalit të vogël, që doli për riparim.

Bashkia Kurbin ka kërkuar hapësira ligjore, për të ndihmuar zonjën dhe disa familje të tjera me të njëjtin problem, por nuk kanë marrë zgjidhje.

“Në pikëpamje të menaxhimit të ndërtesave pas tërmetit sipas meje kanë ardhur disa pasoja që burojnë nga do thosha edhe papërvoja e asaj periudhe. Nga paniku, shumica e ndërtesave janë konsideruar me një shkallë më të lartë ndërtimi. VKM-ja që doli për riaftësimin e këtyre ndërtesave kërkoi të njëjtën siguri si për ndërtesat e reja, gjë që është thuajse e pamundur. Të dyja këto kritere, pra një mbivlerësim dëmi dhe një kërkesë për siguri ka prodhuar për mendimin tim dhe një pasojë të menaxhimit social. Banorë që kanë më shumë metra katrorë seç lejon VKM-ja për rindërtim, banorë që kanë nga dy shtëpia apo prona që kanë të natyrës së shërbimeve dhe që nuk i kanë siguruar para tërmetit sot i kanë të humbura. Në këtë pikëpamje duhet parë me ngut trajtimi pak më profesional sepse ndërtesat mund të riparohen thuajse me të njëjtën ose më pak vlerë ekonomike, por duke pranuar një shkallë sigurie pak më të ulët se të rejat dhe e dyta padiskutim që në shumicën dërrmuese të rasteve paniku ka prodhuar shkallë më të lartë dëmtimi. Ka ende ndërtesa dhe shumë banorë që përsëri vuajnë pasojat e diçkaje që në një farë mënyre është fiktive”, tha Markel Baballëku, inxhinier ndërtimi.

“Për sa i përket aktit normativ numër 9 që qeveria ka miratuar për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore, në lidhje me këtë akt unë në këndvështrimin tim shpreh rezervat sa i përket subjekteve përfituese pasi nga praktika dhe ajo çfarë kemi parë deri më sot kemi parë që janë përjashtuar shumë familje sikurse keni trajtuar edhe rastin e emisionit tuaj. Sa i përket përfitimit që kjo duhej të kishte sipas këtij akti vlen për t’u theksuar fakti që rasti është krejt i kundërt nga përcaktimi ligjor. Familjet jetonin të ndara, por për shkak të certifikatës ata ishin bashkë dhe janë përjashtuar nga bashkia. Kjo nuk është e drejtë, kjo familje do duhet të përfitojë prandaj shpreh rezervat në lidhje me këtë akt normativ. Ndoshta nëpërmjet emisionit tuaj do duhet t’i bëjmë një thirrje qeverisë që ta rishikojë pasi është parë nga praktika që ka pasur familje që kanë përfituar ndërkohë që janë përjashtuar familje që me të drejtë u takon të dëmshpërblehen. Ky ishte qëllimi i aktit normativ për të ndihmuar sa më shumë familjet shqiptare dhe jo për t’i lënë në mes të rrugës”, Eridi Sherifi, jurist.